Μεγάλη κινητικότητα υπάρχει στο Ισραήλ αφού αναμένεται νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν.

Όπως είπε ο απεσταλμένος του MEGA στο Ισραήλ, Μαρίνος Γκασιάμης η ανησυχία είναι έντονη καθώς αυξάνονται οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων σε αραβικά μέσα στα οποία ισχυρίζονται πως η απάντηση του Ιράν θα έρθει σύντομα, μάλιστα με μεγαλύτερο αριθμό πυραύλων.

Το Ιράν από τη Δευτέρα μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου κλείνει με σχετική ΝΟΤΑΜ τον εναέριο χώρο του με το πρόσχημα της άσκησης, κάτι που προβληματίζει τους Ισραηλινούς.

Το Τελ Αβίβ έκανε γνωστό πως την προηγούμενη Πέμπτη βρέθηκε στο Ισραήλ ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) στρατηγός Μάικλ Κουρίλα, ο οποίος συνάντησε τον επικεφαλής των IDF.

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό πως φτάνουν στο Ισραήλ 12 στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 των ΗΠΑ αλλά και το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των συμμάχων της Τεχεράνης και του Ισραήλ θα μπορούσε να έχει επιρροή στην απάντηση της χώρας του στα πλήγματα που δέχτηκε από το Ισραήλ στις 26 Οκτωβρίου.

«Εάν το Ισραήλ δεχθεί μια εκεχειρία και σταματήσει να σφαγιάζει τους καταπιεσμένους και αθώους πληθυσμούς του Λιβάνου και τη Γάζα, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ένταση και τη φύση της απάντησής μας», δήλωσε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

