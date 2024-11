Νέα σφαγή του Ισραήλ με τουλάχιστον 52 νεκρούς στον ανατολικό Λίβανο

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Παρασκευή τους θανάτους 52 ανθρώπων στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο ανατολικό τμήμα της χώρας, οι οποίοι εξαπολύθηκαν χωρίς καμιά προειδοποίηση στους αμάχους ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα, όπως αυτές που απευθύνει σχεδόν καθημερινά ο στρατός του Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

The Lebanese health ministry reports “52 people killed and 72 wounded in an updated toll of today’s #Israeli enemy strikes on the #Baalbek -Hermel region.” https://t.co/6MmIiDonEx pic.twitter.com/cIyyg6EQ3p

Το υπουργείο έκανε λόγο για «52 νεκρούς και (άλλους) 72 τραυματίες, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό (των θυμάτων) των πληγμάτων του ισραηλινού εχθρού στην επαρχία Μπααλμπέκ-Χερμέλ».

Οι βομβαρδισμοί στοχοποίησαν 14 τομείς της επαρχίας, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας.

Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά των υπηρεσιών υγείας στον πόλεμό του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δήλωσε η εκπρόσωπος του οργανισμού Μάργκαρετ Χάρις σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

A video sent to me by a contact from #Baalbek. This is Ras Al Ain (“Springhead) , which used to be a lovely leafy area in the city centre (check the “Layalina” games center to cross-reference location).

I didn’t recognise it. pic.twitter.com/ug6Pz2LuOO

— Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) November 1, 2024