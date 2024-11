Εκτός από τις βόμβες του Ισραήλ, στον ανατολικό Λίβανο έχουν να αντιμετωπίσουν και τον βαρύ χειμώνα

Η Νέρζες Χασάν ανησυχούσε τόσο πολύ ότι τα παιδιά της θα αρρωστήσουν από το παγωμένο νερό το οποίο χρησιμοποιούσαν για να πλυθούν στο κέντρο εκτοπισμένων, στο οποίο είχαν καταφύγει στον βορειοανατολικό Λίβανο λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ, που επέστρεψε στη γενέτειρά της για να τους κάνει ένα ζεστό μπάνιο και να πάρει τρόφιμα.

Ενώ βρισκόταν στο σπίτι της την Τετάρτη το πρωί στην κωμόπολη Μπουντάι, κοντά στην πόλη Μπααλμπέκ στον ανατολικό Λίβανο, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η ίδια, ο σύζυγός της και τα δύο της παιδιά, σύμφωνα με συναδέλφους και γείτονές της.

Ο Χασάν, που εργαζόταν για τη Λιβανική Οργάνωση Μελέτης και Εκπαίδευσης (LOST), ήταν μεταξύ των χιλιάδων που αναζήτησαν καταφύγιο από τα ισραηλινά πλήγματα στην ορεινή, χριστιανική πόλη Ντέιρ Αλ Αχμάρ στον ανατολικό Λίβανο.

Η πόλη ήδη φιλοξενούσε πάνω από 10.000 εκτοπισμένους πριν το Ισραήλ κλιμακώσει τις επιθέσεις του στο Μπααλμπέκ, όπου κατοικούν κυρίως σιίτες μουσουλμάνοι, και στις γειτονικές πόλεις ξεκινώντας από την Τετάρτη αυτή την εβδομάδα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING:

Israel is threatening to obliterate Baalbek in Lebanon—a city with 9,000 years of history, architectural marvels, and UNESCO World Heritage status.

Baalbek is older than most nations.

This is an assault on civilizational heritage that belongs to all humanity. pic.twitter.com/7qaPLcIdYe

— sarah (@sahouraxo) October 30, 2024