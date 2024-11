Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, καθώς και τις χερσαίες επιχειρήσεις στα νότια της χώρας, όπου μαίνονται σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 11 άτομα σκοτώθηκαν στον ανατολικό Λίβανο μετά από επίθεση σε σπίτι οικογένειας με τουλάχιστον 20 άτομα στο κέντρο της κωμόπολης Γιουνίν, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ.

Επτά σοροί έχουν ήδη ανασυρθεί, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

Περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά, ισραηλινά μαχητικά αεροπλάνα χτύπησαν ένα σπίτι στο χωριό Ναχλέ, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι τουλάχιστον 12 άτομα σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ στην κωμόπολη Αμχάζ, στα βόρεια της Μπααλμπέκ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡️BREAKING: A series of massacres have taken place in the Lebanese Bekaa, resulting in 24 martyrs so far.

•In Amhaz, north of Baalbek, 13 people were killed after the IOF bombed a residential building; some individuals are still missing, and rescue efforts are ongoing.

•Six… pic.twitter.com/2nSOfI0rjL

— Suppressed News. (@SuppressedNws) November 1, 2024