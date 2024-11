Halloween: «Γάτες» εναντίον Ρεπουμπλικανών στην παρέλαση της Νέας Υόρκης

Χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι με «τρομακτικές» στολές πλημμυρίζουν τους δρόμους της Νέας Υόρκης για να γιορτάσουν το Halloween.

Στην παρέλαση πρωταγωνιστούν σκελετοί, φαντάσματα, ζόμπι και κολοκύθες. Τα βλέμματα όλων, όμως κλέβουν οι γάτες που είναι το κεντρικό θέμα της φετινής παρέλασης.

Donald Trump’s VP nominee JD Vance: “We are effectively run in this country…by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they’ve made. And they want to make the rest of the country miserable too.” pic.twitter.com/ButY24m091

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης εμπνεύστηκε το θέμα πριν από τέσσερις μήνες όταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, Τζέι Ντι Βανς ισχυρίστηκε ότι «μας διοικούν ένα μάτσο άτεκνες κυριούλες με γάτες που είναι δυστυχισμένες με την ζωή τους».

“In Springfield, they’re eating the dogs, the people that came in, they’re eating the cats, they’re eating the pets of the people that live there.”

– Donald Trump on immigration during the presidential debate pic.twitter.com/0A6UEeAwtd

