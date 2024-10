Παγκόσμια πρωτοπορία έχει χαρακτηριστεί το έργο του Αναστάσιου Γιαμουριάδη με έδρα το Αμπερντίν της Σκωτίας. Ο έλληνας νευροχειρουργός εφαρμόζει μια τεχνική κατά την οποία αφαιρεί όγκους από τον εγκέφαλο μέσω των φρυδιών.

Το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να φεύγουν μονάχα με μία μικρή ουλή στο φρύδι και ένα μελανιασμένο μάτι.

Η επέμβαση μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρεις ώρες, και κάποιοι ασθενείς μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο μόλις 24 ώρες μετά και να επιστρέψουν στην εργασία τους μέσα σε λίγες ημέρες.

«Με αυτήν την τεχνική, οι ασθενείς ξυπνούν αμέσως, και μερικές φορές πηγαίνουν σπίτι την επόμενη μέρα μετά την επέμβαση, γεγονός που συμβάλλει σε πιο γρήγορη και καλύτερη ανάρρωση,» δήλωσε ο κ. Γιαμουριάδης.

Η αντιμετώπιση όγκων στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου συνήθως απαιτεί από τους χειρουργούς να αφαιρέσουν ένα μεγάλο τμήμα του κρανίου, εκθέτοντας υγιή τμήματα του εγκεφάλου στη διαδικασία, σε αυτό που είναι γνωστό ως κρανιοτομή.

An uplifting story full of hope on tonight’s Reporting Scotland, as pioneering surgery to remove large brain tumours through the eyebrows of patients is successfully carried out. It has fewer complications and a shorter recovery time than traditional methods. 6.30pm on @BBCOne pic.twitter.com/AcD1l6WmeS

