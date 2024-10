Σπουδαία διάκριση για Ροντινέι: Ένας από τους κορυφαίους ντριμπλέρ στον κόσμο

Ο Ροντινέι έχει ξεκινήσει τη σεζόν εξαιρετικά σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποτελώντας σήμα κατατεθέν του Ολυμπιακού, όντας και ένας εκ των αρχηγών της ομάδας του Πειραιά.

Ο Βραζιλιάνος έχει αγωνιστεί φέτος και σαν δεξί μπακ, όμως στα τελευταία παιχνίδια αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ, μετρώντας δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 9 παιχνίδια στην Super League και στο Europa League.

Μάλιστα, ο 32χρονος μπακ των «ερυθρόλευκων» κι εκ των αρχηγών των Πειραιωτών βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους ντριμπλέρ παγκοσμίως στην κατηγορία των ακραίων αμυντικών, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών (CIES).

🔝 Full backs for take on*, worldwide 🌐

🥇 #NunoTavares 🇵🇹 86.8/100

🥈 #Dodô 🇧🇷 85.0

🥉 #ClementBischoff 🇩🇰 80.0

* As per @CIES_Football⚽️ Index powered by @Wyscout🤝

Full data👉 https://t.co/p9IEo42fJV pic.twitter.com/czGfS5uOWE

— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 17, 2024