Τυφώνας Milton: Με rock και country o Κέβιν Κόστνερ στο πλευρό των πληγέντων

Στον απόηχο των πρόσφατων κλιματικών καταστροφών στις ΗΠΑ –τους τυφώνες Milton και Helene– o Κέβιν Κόστνερ δείχνει την έμπρακτη στήριξη του στα θύματα με ένα τραγούδι.

Ο Κόστνερ και η rock country μπάντα του Kevin Costner & Modern West που έχει ιδρύσει το 2007, έδωσαν στην κυκλοφορία το πρώτο τους τραγούδι μετά από τέσσερα χρόνια.

«Ελπίζω ότι το ‘Find Your Way’ προσφέρει αυτό το είδος καταφυγίου σε όποιον παρασύρεται και χάνει την ελπίδα»

Όπως αναρτήθηκε στον λογαριασμό της μπάντας στο Instagram, το «Find Your Way» είναι αφιερωμένο στα θύματα των κλιματικών καταστροφών και βγήκε στον αέρα για την υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης από τον τυφώνα Helene και τον τυφώνα Milton.

Τα έσοδα θα διατεθούν στη Hope Force International, μια οργάνωση αρωγής σε περιπτώσεις καταστροφών «που βρίσκονται επί τόπου και βοηθούν ενεργά στις περιοχές που καταστράφηκαν από αυτούς τους τυφώνες».

«Ένα τραγούδι για όσους παλεύουν»

Για τον Κόστνερ το τραγούδι αυτό είναι ένα μήνυμα ελπίδας για τα θύματα των τυφώνων αλλά και για οποιονδήποτε που μπορεί να παλεύει με κάτι.

«Έχω ζήσει περιόδους στη ζωή μου βυθισμένες στο σκοτάδι, περίοδοι όπου προσκολλήθηκα στους στίχους των τραγουδιών οι οποίοι πραγματικά με βοήθησαν. Ελπίζω ότι το ‘Find Your Way’ προσφέρει αυτό το είδος καταφυγίου σε όποιον παρασύρεται και χάνει την ελπίδα» γράφει.

«Ελπίζω να σημαίνει κάτι για εσάς και ότι θα σκεφτείτε να το αγοράσετε για να επωφεληθούν τα θύματα αυτών των τρομερών καταιγίδων» έγραψε στο μήνυμά του ο Κέβιν Κόστνερ.

View this post on Instagram A post shared by Kevin Costner (@kevincostner)

Ο Κόστνερ απολαμβάνει το comeback του στη βιομηχανία της διασκέδασης μετά το επιτυχημένο τηλεοπτικό «Yellowstone» και το magnum opus του, το κινηματογραφικό «Horizon: An American Saga» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

View this post on Instagram A post shared by Warner Bros. Pictures (@wbpictures)

Όπως Ντόλι Πάρτον, Τέιλορ Σουίφτ και Metallica

Ο Κέβιν Κόστνερ είναι ο τελευταίος από πολλούς διάσημους που έσπευσαν να βοηθήσουν οικονομικά τους πληγέντες από τους δύο πρόσφατους καταστροφικούς τυφώνες στις ΗΠΑ.

Έχουν προηγηθεί οι Τέιλορ Σουίφτ και Ντόλι Πάρτον με δωρεές 5 εκατ. δολ. και 1 εκατ. δολ. αντίστοιχα.

View this post on Instagram A post shared by Feeding America (@feedingamerica)

Μία ημέρα μετά τη δωρεά της Σουίφτ ακολούθησε το ζευγάρι των Μπλέικ Λάιβλι και Ράιαν Ρέινολντς (δωρεά 1 εκατ. δολ.).

Ακολουθούν και οι θρύλοι της ροκ Metallica που ανακοίνωσαν ότι το Ίδρυμά τους All Within My Hands Foundation δώρισε 50.000 δολάρια το καθένα στην World Central Kitchen και την Team Rubicon για να βοηθήσουν τις προσπάθειές τους.