Ο ανεμοστρόβιλος EF3 που έπληξε το Palm Beach Gardens της Φλόριντα την Τετάρτη ήταν ο ισχυρότερος ανεμοστρόβιλος από τροπικό σύστημα στην πολιτεία εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, σύμφωνα με την ανασκόπηση των δεδομένων της NOAA από το CNN.

Δύο ανεμοστρόβιλοι F3 στις 19 Ιουνίου 1972 από τον τυφώνα Agnes ήταν οι τελευταίοι τόσο ισχυροί ανεμοστρόβιλοι. Οι ανεμοστρόβιλοι της Agnes είχαν μέγιστους ανέμους μεταξύ 254 και 331 χιλιομέτρων την ώρα, που ισοδυναμούν με έναν ανεμοστρόβιλο EF3 ή ισχυρότερο σήμερα. Η κλίμακα F ή Fujita για την αξιολόγηση των ανεμοστρόβιλων αντικαταστάθηκε από την κλίμακα EF ή Enhanced Fujita το 2007.

Ο τυφώνας Milton είχε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως.

Οι έρευνες ζημιών που θα διεξαχθούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερους ισχυρούς ανεμοστρόβιλους, αλλά τα περισσότερα τροπικά συστήματα παράγουν βραχύβιους και ασθενέστερους.

A LARGE, VIOLENT, AND DEADLY TORNADO IS ON THE GROUND NORTH OF FORT PIERCE HEADING INTO VERO BEACH. SEEK IMMEDIATE SHELTER, THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION. #milton #flwx pic.twitter.com/5T562iIwQ8

— The Hurricane Network (@TheHurricaneNet) October 9, 2024