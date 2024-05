Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τις νότιες και κεντρικές ΗΠΑ προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο βόρειο Τέξας, οκτώ στο Αρκάνσας, δύο στην Οκλαχόμα και ένας στο Κεντάκι. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και σχεδόν 500.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε πολλές πολιτείες χθες.

Ο σερίφης Ρέι Σάπιγκτον της κομητείας Κουκ του Τέξας δήλωσε ότι στον αριθμό των νεκρών «περιλαμβάνονται δύο παιδιά ηλικίας δύο και πέντε ετών και τρία μέλη της ίδιας οικογένειας». Πλάνα από την κομητεία έδειχναν ένα πρατήριο καυσίμων και σταθμό ανεφοδιασμού να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας του σταθμού ανεφοδιασμού, όπου είχαν εγκλωβιστεί περίπου 150 άνθρωποι όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος, επτά από τους οποίους δεν τα κατάφεραν – ανάμεσά τους δύο παιδιά. Οι φωνές και τα ουρλιαχτά που ακούγονται στο βίντεο είναι ανατριχιαστικά.

Άλλο βίντεο από κάμερα σε ταμπλό αυτοκινήτου καταγράφει τη στιγμή που χτυπά ο ανεμοστρόβιλος, ενώ η μητέρα με την κόρη ακούγονται να ουρλιάζουν καθώς δεν προλαβαίνουν να απομακρυνθούν εγκαίρως και εγκλωβίζονται στο επίκεντρο.

Οι ανεμοστρόβιλοι ανέτρεψαν φορτηγά, έκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντάλας και άφησαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα σε όλη την περιοχή. «Μέσα σε δύο λεπτά, όλα χάθηκαν», λένε κάτοικοι που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται.

Ο υποδιοικητής του Τέξας, Νταν Πάτρικ, δήλωσε ότι οι μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της πολιτείας είχαν ενεργοποιηθεί για να ανταποκριθούν στα προβλήματα που θα προκαλούσε ο ανεμοστρόβιλος. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για τις οικογένειες. Η απώλειά τους είναι ασύλληπτη» δήλωσε.

Οι καταιγίδες στο Τέξας συμπίπτουν με τη ζέστη που έσπασε ρεκόρ σε άλλα τμήματα της πολιτείας, με τους κατοίκους να λαμβάνουν προειδοποιήσεις για τριψήφιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Chopper captured video of the damages at Lake Ray Roberts caused by a tornado Saturday night. Updates can be found here https://t.co/0zJG9MsZ1o pic.twitter.com/yfgXIWWSy4

Στην Οκλαχόμα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κομητεία Μέις και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Αξιωματούχοι του Αρκάνσας δήλωσαν ότι μια 26χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή έξω από ένα κατεστραμμένο σπίτι στο Όλβι, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Στην πόλη Ρότζερς του Αρκάνσας είχαν εγκλωβιστεί μετά την πτώση δέντρων και γραμμών ηλεκτροδότησης από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου, ενώ στο Κεντάκι ένας άνδρας σκοτώθηκε από πτώση δέντρου.

🚨#WATCH: Incredible footage captured from a Tesla car shows the moment when an EF2 tornado hits, as people take cover in a restaurant, causing major damage to buildings and homes.

📌#Temple | #Texas

Watch as incredible car cam footage from a Tesla parked outside a restaurant… pic.twitter.com/ZLNs8BiEVV

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 24, 2024