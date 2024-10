Μάγκυ Χαραλαμπίδου: Ξεσήκωσε το κοινό με τις μουσικές της σε Beauty Salon στα Βόρεια Προάστια

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα γενέθλια και τη συμπλήρωση 16 χρόνων επιτυχημένης λειτουργίας του beauty salon, με την υπογραφή του γνωστού Hair Stylist Μιχάλη Λαζάρου.

Ποιοι βρέθηκαν στο λαμπερό πάρτι

Στον ιδιαίτερα καλόγουστο χώρο ομορφιάς του Χαλανδρίου έσπευσαν από νωρίς επώνυμοι καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό κόσμο της Αθήνας, καθώς και πολλές beauty lovers.

Οι καλεσμένοι συνεχάρησαν τον Μιχάλη Λαζάρου για την πολυετή επιτυχία του και διασκέδασαν με τις μουσικές επιλογές της one and only Dj Μάγκυ Χαραλαμπίδου, που απογείωσαν το event.

Η τέχνη της κομμωτικής και η φιλοσοφία της

Ο ιδιοκτήτης του γνωστού beauty salon Μιχάλης Λαζάρου, που προέρχεται από οικογένεια κομμωτών, έχοντας από πολύ μικρή ηλικία «αρώματα» και μνήμες της τέχνης της κομμωτικής, εξελίχθηκε αφήνοντας το δικό του στίγμα στον κλάδο.

Σπούδασε στο Λονδίνο στη σχολή του «Vidal Sassoon», αποκτώντας τη φιλοσοφία ότι η μόδα είναι απεριόριστη και η ομορφιά προέρχεται από μέσα μας.

Μαζί με τους συνεργάτες του προσπαθεί μέσα από την σωστή προσέγγιση και επικοινωνία με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά να αναδείξει το στυλ που ταιριάζει στην προσωπικότητα του καθενός.