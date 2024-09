Ο Χασάν Νασράλα και άλλοι ανώτεροι ηγέτες της Χεζμπολάχ συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή σε ένα καταφύγιο πάνω από 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια μίας από τις πιο πολυσύχναστες εργατικής γειτονιάς στην Νότια Βηρυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι ανώτεροι ηγέτες είχαν συγκεντρωθεί μετά την ανατίναξη των ηλεκτρονικών συσκευών και την καταστροφή μέρους του τεράστιου οπλοστασίου της. Οι ίδιοι σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τη συνάντηση για να εκφράσουν τη απογοήτευση του που το Ιράν τους συγκρατούσε από το να απαντήσουν στις ισραηλινές επιθέσεις.

Λίγο αργότερα η πολεμική αεροπορία χτύπησε το καταφύγιο με περίπου 85 βόμβες, τύπου «bunker buster», βάρους 2,3 τόνων έκαστη, στο ίδιο σημείο. Από τους βομβαρδισμούς κατέρρευσαν 6 κτίρια τα οποία, κυριολεκτικά, εξαφανίστηκαν, ενώ από την επίθεση σείστηκε ολόκληρη η Βηρυτός σαν να συνέβαινε σεισμός.

Σύμφωνα με το TRT World, oι βόμβες αυτές είναι εξειδικευμένα όπλα που αναπτύχθηκαν από τον αμερικανικό στρατό για να διεισδύουν και να καταστρέφουν βαριά οχυρωμένες ή βαθιά θαμμένες κατασκευές.

Η πρωταρχική ιδιότητα των bunker buster έγκειται στην ικανότητά τους να διαπερνούν στρώματα εδάφους, βράχου ή οπλισμένου σκυροδέματος. Τα περιβλήματα των βομβών είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά ισχυρά υλικά, επιτρέποντάς τους να αντέχουν σε σημαντική πρόσκρουση προτού εκραγούν βαθιά μέσα στον στόχο.

Για να εξασφαλιστεί ακριβής στόχευση, πολλές βόμβες bunker busters είναι εξοπλισμένες με προηγμένη τεχνολογία καθοδήγησης με λέιζερ ή GPS. Τα συστήματα αυτά μειώνουν τον κίνδυνο παράπλευρων ζημιών και αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχούς πλήγματος βασικών υπόγειων ή οχυρωμένων χώρων.

Οι βόμβες διαθέτουν ένα πυροκροτητή, ο οποίος επιτρέπει στη βόμβα να εκραγεί μόνο αφού διεισδύσει στο στόχο της. Αυτό εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ζημία σε υπόγειες εγκαταστάσεις, όπως κέντρα διοίκησης ή αποθήκες όπλων.

Η GBU-28 αναπτύχθηκε το 1991 κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου για την καταστροφή ενισχυμένων ιρακινών στρατιωτικών καταφυγίων. Ζυγίζει περίπου 5.000 κιλά και είναι εξοπλισμένη με σύστημα καθοδήγησης με λέιζερ, επιτρέποντας ακριβή πλήγματα σε συγκεκριμένους στόχους. Το περίβλημα της βόμβας είναι κατασκευασμένο από πλεονάζουσες κάννες πυροβολικού, δίνοντάς της τη δύναμη να διαπερνά το σκυρόδεμα ή το χώμα πριν εκραγεί.

Η GBU-37 είναι μια άλλη βόμβα ακριβείας που κατευθύνεται από αποθήκες και έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σε αντίθεση με την κατευθυνόμενη με λέιζερ GBU-28, η GBU-37 καθοδηγείται με GPS, καθιστώντας την αποτελεσματική σε κακές καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζοντας ακρίβεια στην προσβολή βαθιά θαμμένων στόχων.

Η GBU-57, γνωστή και ως Massive Ordnance Penetrator (MOP), είναι η μεγαλύτερη βόμβα διάρρηξης καταφυγίων στο αμερικανικό οπλοστάσιο, με το εντυπωσιακό βάρος των 30.000 κιλών. Σχεδιασμένη να διαπερνά έως και 200 πόδια οπλισμένου σκυροδέματος ή πάνω από 60 πόδια χώματος πριν εκραγεί, η MOP έχει κατασκευαστεί ειδικά για να στοχεύει βαθιά θαμμένες, ιδιαίτερα οχυρωμένες εγκαταστάσεις.

Θεωρείται κρίσιμο όπλο στη στρατηγική των ΗΠΑ για την εξουδετέρωση υπόγειων εγκαταστάσεων πυρηνικής ανάπτυξης, ιδίως σε χώρες όπως το Ιράν ή η Βόρεια Κορέα.

Οι βόμβες Bunker Buster έχουν γίνει ζωτικής σημασίας εργαλεία στον σύγχρονο πόλεμο, προσφέροντας στις στρατιωτικές δυνάμεις τη δυνατότητα να εξουδετερώνουν εξαιρετικά ασφαλείς και οχυρωμένες εχθρικές εγκαταστάσεις.

Η ικανότητά τους να διεισδύουν σε βαθιά θαμμένες τοποθεσίες, σε συνδυασμό με τα συστήματα καθοδήγησης ακριβείας, τις καθιστά απαραίτητες για την καταστροφή κρίσιμων υποδομών, όπως κέντρα διοίκησης, πυραυλικά σιλό και υπόγειες αποθήκες όπλων.

Την ώρα που το διεθνές δίκαιο τυπικά δεν απαγορεύει την χρήση των βομβών bunker buster, η χρήση τους σε κατοικημένες περιοχές παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις συμβάσεις, η χρήση των βομβών «bunker buster» απαγορεύεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, λόγω του κινδύνου μαζικών και αδιάκριτων απωλειών. Η Dahiyeh είναι μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Βηρυτού και οι ισραηλινοί πύραυλοι ισοπέδωσαν έξι κτίρια κατοικιών.

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κατήγγειλε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε αμερικανικές διατρητικές βόμβες για την καταστροφή καταφυγίων, κατά την επίθεση της Παρασκευής στη Βηρυτό. «Το ισραηλινό καθεστώς χρησιμοποίησε αρκετές διατρητικές βόμβες των 2.500 κιλών που του δώρισαν οι ΗΠΑ για να πλήξει κατοικημένες περιοχές στη Βηρυτό», είπε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή.

