Σε βαθιά κρίση βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βρετανία (NHS), ένας από τους πιο σεβαστούς θεσμούς της χώρας, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση. Σε αυτήν γίνεται λόγος για τραγικές καθυστερήσεις στις θεραπείες, για ετοιμόρροπα νοσοκομεία, για ασθενείς ψυχικής υγείας μέσα σε «μολυσμένα κελιά» και για πολύ μικρότερο αριθμό σαρωτών MRI σε σχέση με συγκρίσιμες χώρες.

Το NHS βρίσκεται εδώ και χρόνια σε ένα σπιράλ παρακμής λόγω υποχρηματοδότησης, διοικητικών παρεμβάσεων, αλλά και των προκλήσεων της πρόσφατης πανδημίας. Το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στη Βρετανία είναι τεράστιο αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η τραγική κατάσταση του NHS υπήρξε ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι ψήφισαν το Εργατικό Κόμμα στις πρόσφατες εκλογές.

Στην έκθεση, η οποία συντάχθηκε από τον χειρουργό και μέλος της Βουλής των Λόρδων, Άρα Ντάρζι, έπειτα από ανάθεση του ίδιου του Στάρμερ, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 η κυβέρνηση των Συντηρητικών έβαλε σε εφαρμογή ένα αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας. Ως αποτέλεσμα, το NHS «λιμοκτονούσε από έλλειψη κεφαλαίων», με αποτέλεσμα να μείνει πίσω από άλλες χώρες όσον αφορά τις επενδύσεις σε διαγνωστικό εξοπλισμό, τεχνολογία και κτίρια.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα των NYT, ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε χθες Τετάρτη ότι επεξεργάζεται ένα 10ετές σχέδιο που θα μπορούσε να ισοδυναμεί με τον «μεγαλύτερο επανασχεδιασμό του NHS» από τη δημιουργία του το 1948.

Τα ευρήματα δεν αποτελούν καμία έκπληξη δεδομένου ότι η ικανοποίηση των Βρετανών από τις υπηρεσίες υγείας είναι «στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών», αναφέρει η έκθεση. Ωστόσο, ακόμη και ο λόρδος Ντάρζι που υπηρέτησε στο NHS τριάντα χρόνια δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από όσα ανακάλυψε και επέρριψε την ευθύνη για τα προβλήματα στις διαδοχικές συντηρητικές κυβερνήσεις επί 14 χρόνια.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η αποτυχία επενδύσεων στο εθνικό σύστημα υγείας συνέπεσε με την αύξηση της ζήτησης λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της Βρετανίας και της αύξησης των επιπέδων μακροχρόνιας ασθένειας.

What the #Tories did to our #NHS “A&E is in such ‘an awful state’ that thousands of people die every year because they aren’t seen there fast enough” – Darzi review says the NHS is in a critical condition but sets out a treatment plan | NHS | The Guardian https://t.co/wdy6SaLBWG

— Cllr Jane Slater (@StretfordJane) September 12, 2024