Το «Shōgun» κυριαρχεί στα Emmy με 14 νίκες

Το ενδυματολογικό δράμα του FX μπήκε στο Σαββατοκύριακο πρώτο σε συνολικές υποψηφιότητες με 25 υποψηφιότητες για Emmy φέτος. Συνολικά, το FX κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο με 27 νίκες, ακολουθούμενο από το Netflix με 18 νίκες. Το HBO και το Max συγκέντρωσαν μαζί συνολικά οκτώ βραβεία Emmy. Τα Hulu, Disney+, Apple TV+ και NBC κέρδισαν από επτά Emmy. Το «Shōgun», μια προσπάθεια μεγάλου πονταρίσματος που διαδραματίζεται στη φεουδαρχική Ιαπωνία, έδωσε το ρυθμό στην επιτυχία του FX. Η σειρά διεκδίκησε τη νίκη σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες δημιουργικών τεχνών στις οποίες ήταν υποψήφια.

Αυτό περιελάμβανε τον καλεσμένο ηθοποιό σε δράμα για τον Nestor Carbonell, καθώς και υποψηφιότητες για κάστινγκ, κινηματογράφηση, κοστούμια, χτένισμα, μακιγιάζ (μη προσθετικό), προσθετικό μακιγιάζ, σχεδιασμό κύριου τίτλου, μοντάζ εικόνας, σχεδιασμό παραγωγής, μοντάζ ήχου, μίξη ήχου, εκτέλεση κασκαντέρ και οπτικά εφέ. Η σειρά κέρδισε επίσης ένα Emmy μικρού μήκους το βράδυ του Σαββάτου, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στον τελικό απολογισμό λόγω του ότι ο μικρός μήκους ήταν μια διαφορετική σειρά.

Και το «The Bear» με επτά νίκες

Το FX διεκδίκησε επίσης τον άλλο μεγάλο νικητή της Κυριακής. Η κωμική σειρά «The Bear» συμπλήρωσε το σερί της με άλλες επτά νίκες.

Η Jamie Lee Curtis κέρδισε το πρώτο της Emmy, ως guest actress, για την ερμηνεία της ως Donna Berzatto στη δεύτερη σεζόν του «The Bear», το οποίο θα βρίσκεται πλέον δίπλα στο Όσκαρ που θα λάβει το 2023 για το «Everything Everywhere All At Once».

Μιλώντας στα παρασκήνια, η Curtis δήλωσε: «Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο». Και πρόσθεσε: «Είναι απλά η συγκίνηση της δημιουργικής μου ζωής τα τελευταία δύο χρόνια που μου δίνονται αυτές οι ευκαιρίες, οπότε είμαι ταπεινή και απίστευτα ευγνώμων».

Η διευθύντρια κάστινγκ του «The Bear», Jeanie Bacharach, δάκρυσε καθώς παρέλαβε το βραβείο Emmy εκ μέρους της ομάδας.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες που είμαστε μέρος της σειράς που ασχολείται με τον πόνο και τη θλίψη, τη συγχώρεση και την αγάπη και τις οικογένειες αυτές στις οποίες γεννιόμαστε και κυρίως αυτές που βρίσκουμε», δήλωσε η Bacharach. «Προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω τους δικούς μου γονείς και την οικογένειά μου, σε μεγάλο βαθμό, που δεν μοιάζουν καθόλου με το επεισόδιο “Fishes”».

Μιλώντας στα παρασκήνια, η Curtis δήλωσε: «Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο»

Κι άλλοι νικητές

Επιπλέον, ο Jon Bernthal διεκδίκησε τον τίτλο του guest actor σε κωμωδία για τον ρόλο του ως γιος της Donna, Michael Berzatto. Η σειρά συγκέντρωσε επίσης βραβεία Emmy για το κάστινγκ, την κινηματογράφηση, το μοντάζ εικόνας, το μοντάζ ήχου και τη μίξη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής της Κυριακής, ξέσπασαν πανηγυρισμοί καθώς οι τραγουδοποιοί και μουσικοί Benj Pasek και Justin Paul έγιναν ο 20ος και 21ος καλλιτέχνης που μπήκαν στο άπιαστο κλαμπ EGOT, κερδίζοντας ένα Emmy στην κατηγορία πρωτότυπο τραγούδι για το σκουλήκι στο αυτί τους στην σειρά του Hulu «Only Murders in the Building», με τίτλο «Which of the Pickwick Triplets Did It?».

Οι μακροχρόνιοι συνεργάτες έχουν ήδη βραβεία Oscar, Tony και Grammy. Η νίκη τους ήταν ένα από τα τέσσερα Emmy που συγκέντρωσε η κωμική σειρά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Προέκταση της κληρονομιάς»

Ο σχεδιαστής κοστουμιών του «Shōgun» Carlos Rosario συγκινήθηκε καθώς ενημέρωσε το κοινό ότι την Κυριακή συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το θάνατο της γιαγιάς του. Ο Rosario είπε ότι η νίκη του ήταν μια «προέκταση της κληρονομιάς της», καθώς της αφιέρωσε τη νίκη του.

Το «Feud» του FX: Capote vs. The Swans» ο σχεδιαστής κοστουμιών Lou Eyrich πήρε το Emmy για τα Εξαιρετικά Κοστούμια Εποχής για σειρά ή ταινία περιορισμένης διάρκειας ή ανθολογίας. Μιλώντας για τη συνεργασία της με τον παραγωγό Ryan Murphy, η Eyrich ανέλυσε το πώς εξελίχθηκε η εργασιακή τους σχέση. «Ήμουν βοηθός σχεδιαστή και μετά ανακαλύψαμε ότι δουλεύαμε πολύ καλά μαζί», είπε.

Ο John Bowers, ο οποίος κέρδισε για τη δουλειά του στα VFX στην ταινία «Ripley» του Netflix, έκανε μια έκκληση προς το κοινό σημειώνοντας ότι το Χόλιγουντ είναι σε μεγάλο βαθμό συνδικαλισμένο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συνδικαλιστική οργάνωση για τους καλλιτέχνες οπτικών εφέ. Ο Bowers παρακάλεσε τον κόσμο να επισκεφθεί το vfxunion.org για να υποστηρίξει την αυξανόμενη προσπάθεια των εργαζομένων VFX στις ΗΠΑ και αλλού να οργανωθούν σε συλλογικές μονάδες διαπραγμάτευσης.

Και μερικοί ακόμα νικητές

Άλλες αξιοσημείωτες νίκες της βραδιάς περιλαμβάνουν τον βραβευμένο με Όσκαρ κινηματογραφιστή Robert Elswit («There Will Be Blood»), ο οποίος κέρδισε το πρώτο του Emmy, για την κινηματογράφησή του στην ταινία «Ripley». Και ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ μίξερ επανεκτελέσεων Gary Rizzo βρίσκεται επίσης στα μισά του δρόμου για το EGOT, κερδίζοντας το πρώτο του Emmy για το «The Beach Boys».

Η Michaela Coel εισέπραξε το δεύτερο Emmy της ως guest actress σε δραματική σειρά, για το ρόλο της ως Bev στο «Mr. & Mrs. Smith» του Prime Video. Η Shawna Trpcic έλαβε μεταθανάτιο Emmy ως σχεδιάστρια κοστουμιών στο «Star Wars: Ashoka».

Στην πρώτη βραδιά των Creative Arts Emmy το «Saturday Night Live» του NBC πήρε έξι Emmy, ενώ ακολούθησαν το «Jim Henson Idea Man» του Ron Howard, το «The Oscars» και η σειρά κινουμένων σχεδίων «Blue Eye Samurai», που ισοβάθμησαν με τέσσερις νίκες.

Μια μονταρισμένη παρουσίαση των Creative Arts Emmy θα μεταδοθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, στις 8 μ.μ. στο FXX, το βράδυ πριν από την τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards. Το ABC θα μεταδώσει ζωντανά την 76η απονομή των βραβείων Emmy από το Peacock Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες στις 15 Σεπτεμβρίου. Η τηλεοπτική μετάδοση θα είναι διαθέσιμη για streaming την επόμενη ημέρα μέσω του Hulu.

*Με στοιχεία από variety.com | Αρχική Φωτό: Ο Nestor Carbonell ήταν ένας από τους 14 νικητές του «Shōgun» / YouTube