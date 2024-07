Το Shōgun και το The Bear πρωταγωνιστούν στη φετινή κούρσα για τα Emmy, ενώ μεγάλη εντύπωση προκαλεί και η σειρά του Netflix, Baby Reindeer.

Σύμφωνα με τις υποψηφιότητες, που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, το ιστορικό επικό δράμα του FX που διαδραματίζεται στην Ιαπωνία προηγείται με 25 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για την καλύτερη δραματική σειρά.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης η τελευταία σεζόν του The Crown, η διακεκριμένη διασκευή βιντεοπαιχνιδιών Fallout του Amazon, το δράμα εποχής The Gilded Age, η τρίτη σεζόν του The Morning Show, το αναγνωρισμένο remake του Mr and Mrs Smith του Amazon, το κατασκοπευτικό δράμα Slow Horses και το 3 Body Problem του Netflix.

Το FX ηγήθηκε επίσης των κατηγοριών κωμωδίας με το The Bear να σπάει το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων για κωμωδία σε μια χρονιά με 23 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για την καλύτερη κωμική σειρά.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονταν επίσης η επιτυχημένη κωμική σειρά Abbott Elementary του ABC, η τελευταία σεζόν του Curb Your Enthusiasm, η τρίτη σεζόν του Hacks, η νέα αστραφτερή σειρά Palm Royale της Apple, η πολυαναμενόμενη διάκριση για το Reservation Dogs, το αγαπημένο cult What We Do in the Shadows του FX και το Only Murders in the Building.

Επιτυχία-έκπληξη το Baby Reindeer

Η τελευταία σειρά μυστηρίου ήταν η τρίτη με τις περισσότερες υποψηφιότητες της ημέρας με 21 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης διάκρισης για την πρωταγωνίστρια Selena Gomez, η οποία είναι υποψήφια για καλύτερη ηθοποιό σε κωμική σειρά. Θα διαγωνιστεί μαζί με την Quinta Brunson του Abbott Elementary, την Ayo Edebiri του The Bear, τη Maya Rudolph του Loot, την Jean Smart του Hacks και την Kristen Wiig του Palm Royale.

Οι συμπρωταγωνιστές της Steve Martin και Martin Short ηγούνται της κατηγορίας των κωμικών ηθοποιών και θα διαγωνιστούν μαζί με τον Matt Berry του What We Do in the Shadows, τον Larry David του Curb Your Enthusiasm, τον Jeremy Allen White του The Bear και τον D’Pharaoh Woon-A-Tai του Reservation Dogs.

Η επιτυχία του Netflix, Baby Reindeer, συγκέντρωσε επίσης 11 υποψηφιότητες, αφού αποτέλεσε την επιτυχία-έκπληξη για το δίκτυο. Η δραματική σειρά που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, για έναν κωμικό που αντιμετωπίζει μια stalker, συγκέντρωσε υποψηφιότητες για τον πρωταγωνιστή Richard Gadd καθώς και για τη συμπρωταγωνίστρια Jessica Gunning.

Στην κατηγορία των σειρών μικρής διάρκειας ή ανθολογίας, θα αναμετρηθεί με τις σειρές Fargo, Lessons in Chemistry, Ripley και True Detective: Night Country, η οποία συγκέντρωσε εντυπωσιακές 19 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για την πρωταγωνίστρια Jodie Foster.

Η συμπρωταγωνίστρια της Foster, Kali Reis, και η πρόσφατη υποψήφια για Όσκαρ, Lily Gladstone, έγραψαν επίσης ιστορία ως οι πρώτες αυτόχθονες γυναίκες που είναι υποψήφιες για Emmy. Η Gladstone ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στη σειρά αληθινών εγκλημάτων Under the Bridge.

Σημαντικές προκλήσεις για τη βιομηχανία

Στην κατηγορία του πρωταγωνιστικού ρόλου σε δράμα οι Βρετανοί ηθοποιοί Idris Elba, Gary Oldman και Dominic West αναμετρώνται με τους Walter Goggins, Donald Glover και Hiroyuki Sanada, ενώ στην κατηγορία του πρωταγωνιστικού ρόλου σε δράμα η Βρετανίδα Imelda Staunton αναμετράται με τις Jennifer Aniston, Carrie Coon, Maya Erskine, Anna Sawai και Reese Witherspoon.

Οι πρόσφατοι νικητές των Όσκαρ, Robert Downey Jr και Da’Vine Joy Randolph πήραν επίσης υποψηφιότητες για τους ρόλους τους στις ταινίες The Sympathiser και Only Murders in the Building, αντίστοιχα. Η Randolph έχει να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο την Olivia Colman και την Jamie Lee Curtis στην κατηγορία του guest actress της κωμωδίας.

Οι επιλέξιμες σειρές έπρεπε να προβληθούν μεταξύ Ιουνίου 2023 και Μαΐου 2024.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν τον Σεπτέμβριο, μόλις οκτώ μήνες μετά την προηγούμενη τελετή, αφού αυτή καθυστέρησε λόγω των απεργιών στο Χόλιγουντ που ήταν διπλές. «Ενώ η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από σημαντικές προκλήσεις για τη βιομηχανία μας και το εργατικό δυναμικό της, υπήρξε πληθώρα αξιόλογων προγραμμάτων, εξαιρετικών ερμηνειών και εντυπωσιακών αφηγήσεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της τηλεοπτικής ακαδημίας, Cris Abrego.

Η 76η απονομή των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

*Με πλήροφορίες από: The Guardian