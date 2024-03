Το Shōgun επιστέφει στην οθόνη μας – Το ιαπωνικό μεσαιωνικό δράμα που αγαπήθηκε πολύ

Το πρώτο της επεισόδιο συγκέντρωσε 9 εκατομμύρια θεάσεις παγκοσμίως, τις πρώτες έξι ημέρες που έγινε διαθέσιμο σε Hulu και Disney+, αποτελώντας την Νο1 πρεμιέρα σε παγκόσμια κλίμακα στην κατηγορία των scripted σειρών Γενικής Ψυχαγωγίας.

Παγκοσμίως, το «Shōgun» κατέλαβε τη No. 1 θέση σε όλες τις πρεμιέρες σειρών Γενικής Ψυχαγωγίας, ξεπερνώντας τον πρώτο κύκλο της σειράς «The Kardashians». Στην Αμερική συγκεκριμένα, τo «Shōgun» έγινε η No. 1 πρεμιέρα του FX σε κατάταξη στο Hulu, με μικρό προβάδισμα από τον δεύτερο κύκλο του «The Bear».

Τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς «Shōgun», είναι τώρα διαθέσιμα στο Disney+, με τα νέα επεισόδια να γίνονται διαθέσιμα κάθε Τρίτη ως τις 23 Απριλίου. Το επόμενο, νέο επεισόδιο με τίτλο «Ο Οκταπλός Φράχτης» θα είναι διαθέσιμο την Τρίτη 12 Μαρτίου.

Το «Shōgun» είναι μια δημιουργία των Rachel Kondo και Justin Marks, με τον Marks να εκτελεί χρέη δημιουργού και εκτελεστικού παραγωγού.

Επίσης, εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca και Kondo. Ο Hiroyuki Sanada εκτελεί χρέη παραγωγού ενώ η σειρά είναι παραγωγή της FX Productions. Μαζί με τον Cosmo Jarvis ο οποίος πρωταγωνιστεί ως John Blackthorne, η σειρά περιλαμβάνει ένα βραβευμένο Ιαπωνικό καστ, πρωτοφανές για Αμερικανική παραγωγή, με τον παραγωγό Hiroyuki Sanada ως τον άρχοντα Yoshii Toranaga, την Anna Sawai ως Toda Mariko, τον Tadanobu Asano ως Kashigi Yabushige, τον Hiroto Kanai ως Kashigi Omi, τον Takehiro Hira ως Ishido Kazunari, τη Moeka Hoshi ως Usami Fuji, τον Tokuma Nishioka ως Toda Hiromatsu, τον Shinnosuke Abe ως Buntaro, τη Yuki Kura ως Yoshii Nagakado, τη Yuka Kouri ως Kiku, και τη Fumi Nikaido ως Ochiba no Kata.

Και λίγη ιστορία

Ο Σόγκουν ή στην πλήρη του μορφή Σέιι τάι Σόγκουν ήταν ο τίτλος που είχε ο ανώτερος στρατιωτικός ηγέτης κατά τον Ιαπωνικό μεσαίωνα. Ο τίτλος εμφανίστηκε κατά την περίοδο Νάρα και σημαίνει στην πλήρη του μετάφραση «Μεγάλος στρατηγός που κατακτά τους βαρβάρους της Ανατολής».

Ο προσωρινός κάτοχος αυτού του τίτλου είχε το δικαίωμα να στρατολογεί στρατιώτες προκειμένου να καταστείλει τις εξεγέρσεις των αυτοχθόνων Αϊνού. Σταδιακά ό όρος μεταλλάχθηκε έως του σημείου να υποδεικνύει τον ανώτατο αρχηγό των σαμουράι και του στρατού ο οποίος ασκούσε de facto την διακυβέρνηση της Ιαπωνίας ενώ ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας ήταν ένα αξίωμα με συμβολικές κυρίως εξουσίες δίχως να μπορεί να κυβερνά ουσιαστικά την χώρα.

Από την περίοδο Καμακούρα ο τίτλος έγινε μόνιμος και χρησιμοποιήθηκε έως το τέλος της περιόδου Έντο όταν το αξίωμα του Σογκούν καταργήθηκε και οι εξουσίες του μεταβιβάστηκαν το 1868 στον Αυτοκρατορα της Ιαπωνίας καθιστώντας αυτόν τον απόλυτο κυρίαρχο της Ιαπωνίας οδηγώντας έτσι στη μετατροπή της Ιαπωνίας από Σόγκουνατο σε Αυτοκρατορία.