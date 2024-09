Η αστυνομία στη Γουινέα-Μπισάου ενημέρωσε χθες Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο πως προχώρησε στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών που εντόπισε μέσα σε αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από το Μεξικό στο αεροδρόμιο Οσβάλντου Βιέιρα της πρωτεύουσας Μπισάου.

Πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, ανάμεσά τους δυο υπήκοοι Μεξικού, υπήκοος Βραζιλίας και υπήκοος Ισημερινού, συνελήφθησαν και βρίσκονται στα χέρια της δικαστικής αστυνομίας και της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε την ακριβή ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν.

Guinea Bissau reports seizure of a large cocaine load onboard the Mexican registered Gulfstream IV XB-SBT that loaded in Venezuela last night. Apprehended nationals include Mexican, Ecuadorian, and Brazilian. #cocaine #gulfsteam #aviation #maduro #venezuela #mexico #brazil pic.twitter.com/txe20bfCgu

«Περί τις 10:00 (τοπική ώρα· 13:00 ώρα Ελλάδας) οι άνδρες μας ανέφεραν την προσγείωση αεριωθούμενου. Πλησιάσαμε το αεροσκάφος όταν έσβησε τις μηχανές, κάναμε έρευνες (και) βρήκαμε τεράστια ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε σάκους καλυμμένους με πλαστικό», εξήγησε ο Κιτόλε Κορέια, μέλος μονάδας δίωξης της διακίνησης ναρκωτικών στο αεροδρόμιο.

Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη κατάσχεση από την αρχή της χρονιάς», διαβεβαίωσε.

Η Γουινέα-Μπισάου παρουσιάζεται γενικά από παράγοντες του τομέα της ασφάλειας ως δυτικοαφρικανικός κόμβος της διακίνησης κοκαΐνης προερχόμενης από τη νότια Αμερική με κατεύθυνση τις αγορές της Ευρώπης.

Η αστάθεια και η φτώχεια διευκόλυναν την εγκατάσταση στο κράτος αυτό της δυτικής Αφρικής, πρώην πορτογαλική αποικία, διακινητών ναρκωτικών.

Report and intervention by a judicial police officer from Guinea-Bissau on the AIR COCAINE flight and the significant quantity of cocaine onboard. #GuineaBissau #DrugTrafficking #JudicialPolice #AirCocaine pic.twitter.com/8XRmqU4mbn

