Ορλάντο Μπλουμ: Με τέσσερις λέξεις απάντησε στις ατάκες της Κέιτι Πέρι για τις ερωτικές χάρες και τις δουλειές σπιτιού

Είναι από τις γυναίκες εκείνες που δεν μασάνε τα λόγια τους, ούτε κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Η Κέιτι Πέρι στα τόσα χρόνια που βρίσκεται στο προσκήνιο έχει αποδείξει πως ό,τι θέλει να πει, θα το πει και όποιον πάρει ο… χάρος.

Κάτι αντίστοιχο έκανε και πριν από λίγες ημέρες, στο podcast «Call Her Daddy». Σε ένα teaser που κυκλοφόρησε η 39χρονη pop star αποκάλυψε ότι προσφέρει σεξουαλικές ανταμοιβές στον Ορλάντο Μπλουμ όταν αυτός κάνει δουλειές του σπιτιού. «Αν κατέβω κάτω και η κουζίνα είναι καθαρή, και τα έχει κάνει όλα, και έχει πλύνει τα πιάτα, καλύτερα να είναι έτοιμος για στοματικό έρωτα» είπε η Κέιτι Πέρι και συμπλήρωσε: «Και κυριολεκτώ με αυτό που λέω. Αυτή είναι η γλώσσα του έρωτα για εμένα».

