Όταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ τρόλαρε τον Μπραντ Πιτ

Η φιλία μεταξύ του Τζορτζ Κλούνεϊ και του Μπραντ Πιτ μας είναι γνωστή από τις αρχές του 2000, όταν οι δυο τους πρωταγωνίστησαν στη δημοφιλή ταινία «Οcean’s Eleven». Λογικό είναι λοιπόν μέσα στα 24 αυτά χρόνια, μεταξύ των δύο φίλων, να υπάρχουν εσωτερικά αστεία.

Αυτή τη φορά, με αφορμή την εντυπωσιακή παρουσία των δύο χολιγουντιανών σταρ στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας για την παγκόσμια πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας τους «Wolfs», ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του φεστιβάλ. Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, οι δύο ηθοποιοί, περπάτησαν μπροστά σε κάμερες και φωτογράφους, πειράζοντας ο ένας τον άλλον και κάνοντας πλάκα.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ προωθούσαν τη νέα τους ταινία, ο Τζορτζ Κλούνεϊ τρόλαρε τον καλό του φίλο Μπραντ Πιτ για την ηλικία του. Συγκεκριμένα, ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε στον 60χρονο συνάδελφό του, ο οποίος δήλωσε πως νιώθει τυχερός που συνεργάζεται με τα άτομα που σέβεται.

George Clooney says Brad Pitt is ‘lucky to be working’ as family feud rages onhttps://t.co/SMCwxe7hzn pic.twitter.com/vaLW5XIqLk

— MirrorUSNews (@MirrorUSNews) September 4, 2024