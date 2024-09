Κέιτι Πέρι: «Δεν μου χρειάζεται μια Ferarri, μπορώ να αγοράσω μόνη μου. Μόνο πλύνε τα πιάτα»

Η Kέιτι Πέρι παραδέχτηκε ότι προσέφερε σεξουαλικού τύπου απόλαυση στον αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, ως παιχνιδιάρικο τρόπο για να τον ανταμείψει για την ολοκλήρωση των εργασιών του σπιτιού σε μια νέα συνέντευξη X-rated. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2019, ενώ τον επόμενο χρόνο απέκτησε παιδί.

Η 39χρονη τραγουδίστρια, η οποία είναι μαζί με τον ηθοποιό του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» εδώ και οκτώ χρόνια, μίλησε για τη γλώσσα του έρωτά της σε ένα teaser clip από την επερχόμενη εμφάνισή της στο podcast «Call Her Daddy».

«Αν κατέβω κάτω και η κουζίνα είναι καθαρή, και τα έχεις κάνει όλα, και έχεις πλύνει όλα τα πιάτα, και έχεις κλείσει όλες τις πόρτες του ντουλαπιού, καλύτερα να είσαι έτοιμος να σου πάρουν πίπ@», είπε στον οικοδεσπότη Άλεξ Κούπερ. Μάλιστα προσέθεσε για την λογική πίσω από την πράξη της: «Δεν μου χρειάζεται μια Ferarri. Μπορώ να αγοράσω μια Ferarri. Μόνο πλύνε τα πιάτα. Θα σου πάρω πίπ@! Είναι εύκολο».

Στη συνέχεια η Κέιτι όταν ρωτήθηκε για το τί θεωρεί «κόκκινη σημαία» σε ένα σύντροφο είπε πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιος που υποστηρίζει «ότι σε ξέρει καλύτερα από ό,τι εσύ τον εαυτό σου. Κάποιος τέτοιος δεν θέλει απλώς να σε βοηθήσει» και στη συνέχεια δήλωσε τη δυσαρέσκειά της απέναντι στους νάρκισσους. Ενώ, έπειτα όταν ο Κούπερ τη ρώτησε τί σημαίνει να έχει κανείς θρησκευτική αγωγή μεγαλώνοντας, όπως η ίδια, η σταρ απάντησε πως δεν την βρίσκει σύμφωνη, καθώς αποτρέπει τη γνώση γύρω από τη σεξουαλικότητα – κάτι που ίδια θεωρεί πολύ χρήσιμο για τα παιδιά. Στη δική της περίπτωση αυτό οδήγησε στο να μην ξέρει ούτε πως να χρησιμοποιεί ένα ταμπόν.

Τελός, όταν ρωτήθηκε αν πέρασε μια αντιδραστική φάση ζωής, αυτή απάντησε: «Ακόμα την περνάω, μωρό».

Katy Perry boasts about performing sex act on Orlando Bloom after he washes dishes in new X-rated interview https://t.co/Fn0tWASENe pic.twitter.com/PBNjl74gdc

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 4, 2024