Η Ελ Μακφέρσον επέλεξε να μην κάνει χημειοθεραπεία πριν 7 χρόνια

Η Ελ Μακφέρσον μιλάει για πρώτη φορά δημοσίως για τη διάγνωση καρκίνου του μαστού πριν από επτά χρόνια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Women’s Weekly, το μοντέλο και επιχειρηματίας από την Αυστραλία αφηγήθηκε το τηλεφώνημα των γιατρών της, όταν την ενημέρωσαν ότι διαγνώστηκε με HER2 θετικό οιστρογόνο-υποδοτικό ενδοαδενικό καρκίνωμα. Της συνέστησαν να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, αλλά αντ’ αυτού επέλεξε μια ολιστική προσέγγιση στη θεραπεία.

«Ήταν ένα σοκ, ήταν απροσδόκητο, ήταν συγκεχυμένο, ήταν τρομακτικό με πολλούς τρόπους», είπε. «Και μου έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να σκάψω βαθιά στην εσωτερική μου αίσθηση για να βρω μια λύση που να λειτουργεί για μένα. Συνειδητοποίησα ότι θα χρειαζόμουν τη δική μου αλήθεια, το δικό μου σύστημα πεποιθήσεων για να με στηρίξει σε αυτό. Και αυτό έκανα. Έτσι, ήταν μια θαυμάσια άσκηση στο να είμαι αληθινή στον εαυτό μου, να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και να εμπιστεύομαι τη φύση του σώματός μου και την πορεία δράσης που είχα επιλέξει».

Συμβουλεύτηκε 32 γιατρούς και ειδικούς

Ενώ ο γιατρός της Μακφέρσον πρότεινε μαστεκτομή με ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και αναδόμηση του μαστού της, τελικά επέλεξε «μια διαισθητική, καρδιακή, ολιστική προσέγγιση», αφού συμβουλεύτηκε 32 γιατρούς και ειδικούς.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε καμία βεβαιότητα και καμία απολύτως εγγύηση. Δεν υπήρχε “σωστός” τρόπος, μόνο ο σωστός τρόπος για μένα», γράφει στο νέο της βιβλίο Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself, το οποίο κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Επέλεξα μια ολιστική προσέγγιση. Το να πω όχι στις καθιερωμένες ιατρικές λύσεις ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Αλλά το να πω όχι στη δική μου εσωτερική αίσθηση θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο».

Μίλησε με την Ολίβια Νιούτον Τζον

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας της, η Μακφέρσον παρέμεινε υπό τη φροντίδα πολλών ειδικών ιατρών, συμπεριλαμβανομένου του βασικού της γιατρού, ενός γιατρού φυσικής θεραπείας, ενός ολιστικού οδοντιάτρου, ενός οστεοπαθητικού, ενός χειροπρακτικού και δύο θεραπευτών. Κάποια στιγμή, μίλησε επίσης με την Ολίβια Νιούτον Τζον (η οποία πέθανε το 2022 μετά από μάχη με τον καρκίνο του μαστού), η οποία υποβλήθηκε σε παραδοσιακές ιατρικές θεραπείες καθώς και σε ολιστικές πρακτικές.

«Ναι, μιλήσαμε μερικές φορές όταν διαγνώστηκα και επίσης κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών ταξιδιών και των δύο μας. Κάναμε τα πράγματα διαφορετικά, αλλά μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας μεταξύ μας και το πώς νιώθουμε και πώς προσεγγίζουμε την ασθένεια».

Τώρα, αφού αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο στη θεραπεία της, η Μακφέρσον δήλωσε ότι βρίσκεται σε κλινική ύφεση, σύμφωνα με τους παραδοσιακούς όρους, «αλλά θα έλεγα ότι είμαι σε απόλυτη ευεξία».

«Πραγματικά, από κάθε άποψη, κάθε εξέταση αίματος, κάθε σάρωση, κάθε απεικονιστική εξέταση … αλλά και συναισθηματικά, πνευματικά και νοητικά – όχι μόνο σωματικά», πρόσθεσε. «Δεν είναι μόνο το τι λένε οι εξετάσεις αίματος, αλλά το πώς και γιατί ζεις τη ζωή σου σε όλα τα επίπεδα».

