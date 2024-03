Επέστρεψε θριαμβευτικά στην πασαρέλα η Ελ Μακφέρσον ύστερα από 14 χρόνια απουσίας. Το 59χρονο supermodel συμμετείχε στο Φεστιβάλ Μόδας της Μελβούρνης και απέδειξε αλλη μια φορά πώς η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Η Ελ έμοιαζε να έχει νεανική όψη, παρά το γεγονός ότι αυτόν τον μήνα συμπληρώνει τα 60 της χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που περπάτησε στην πασαρέλα, ύστερα από την τελευταία της εμφάνιση στο Παρίσι το 2010, για λογαριασμό του Louis Vuitton.

Το μοντέλο απέδειξε ότι εξακολουθεί να έχει τη στόφα του supermodel φθάνοντας στο Royal Exhibition Building. Επέλεξε ένα φόρεμα Alex Perry, το οποίο αναδείκνυε τη διάσημη σιλουέτα της.

Η Ελ δήλωσε νωρίτερα ότι δεν έχει καταλάβει γιατί η επιστροφή της στην πασαρέλα έγινε πρωτοσέλιδο. «Ο τίτλος είναι “επιστρέφω στην πασαρέλα”, αλλά δεν συμβαίνει αυτό βασικά», δήλωσε στη Sydney Morning Herald.

«Πρόκειται απλώς για μια εξέλιξη του τρόπου που κάνουμε τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς, έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που περπάτησα – ή 10 χρόνια, 15 χρόνια, ή ό,τι κι αν είναι. Αυτό αισθάνθηκα ότι άξιζε πραγματικά τον κόπο, επειδή έχω πάθος για την υποστήριξη της αυστραλιανής μόδας και των νέων σχεδιαστών και αγαπώ τη Μελβούρνη».

Australia’s original supermodel Elle MacPherson is about to make her return to the runway. https://t.co/5zYfOfGqUb @tyra_stowers #7NEWS pic.twitter.com/LvJwDN1dxI

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) March 4, 2024