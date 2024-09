Ελ Μακφέρσον: Η αποκάλυψη ότι είχε καρκίνο στον μαστό

Η Ελ Μακφέρσον προχώρησε σε μια αποκάλυψη για την υγεία της. Ήρθε αντιμέτωπη με καρκίνο του μαστού πριν από επτά χρόνια και τώρα βρίσκεται σε ύφεση παρά την άρνησή της να κάνει χημειοθεραπεία.

Το μοντέλο με αφορμή τα επερχόμενα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself» αποκάλυψε ότι ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση στην ασθένειά της, πηγαίνοντας ενάντια στις συμβουλές 32 γιατρών και στις επιθυμίες της οικογένειάς της.

Μάλιστα, στο «Women’s Weekly» για τη διάγνωσή της, παραδέχτηκε: «Ήταν ένα σοκ, ήταν απροσδόκητο, ήταν μπερδευτικό, ήταν τρομακτικό με πολλούς τρόπους και μου έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να σκάψω βαθιά στην εσωτερική μου αίσθηση για να βρω μια λύση που να λειτουργεί για μένα».

