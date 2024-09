Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι διαδηλώσεις για το βιασμό και τη δολοφονία νεαρής γιατρού στην Ινδία

Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας και η οργή δεν καταλαγιάζει στην Ινδία. Χθες Τετάρτη το βράδυ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Καλκούτα ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον βιασμό και τον φόνο νεαρής γιατρού σε νοσοκομείο της πόλης.

Στις 21:00 το βράδυ, σε μια συμβολική κίνηση, τα φώτα της πόλης έσβησαν για μία ώρα και χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους κρατώντας κεριά ή φακούς.

«Θέλουμε δικαιοσύνη», φώναζε μια ομάδα γυναικών που καθόταν στον δρόμο κρατώντας σημαίες στα χρώματα της χώρας: πορτοκαλί, λευκό και πράσινο.

«Περιμένουμε η έρευνα να ρίξει φως στον βιασμό και τον φόνο της νεαρής γιατρού», δήλωσε η Παρμπάτι Ρόι, μια 54χρονη εκπαιδευτικός.

«Η καρδιά όλης της χώρας ματώνει», τόνισε μια άλλη διαδηλώτρια, η Ρουμπίνα Μουκέρζι.

Ο βιασμός και ο φόνος στις 9 Αυγούστου μιας 31χρονης γιατρού στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Καλκούτα έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης σε όλη την Ινδία, ενώ υγειονομικοί προχώρησαν σε πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το έγκλημα ξύπνησε μνήμες από τον ομαδικό βιασμό νεαρής κοπέλας σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012.

