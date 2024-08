Διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ινδία μετά τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής γιατρού

Κρατώντας κεριά, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες πραγματοποίησαν πορείες κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα νωρίς το πρωί σε πόλεις σε ολόκληρη την Ινδία, για να διαμαρτυρηθούν για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας νεαρής γιατρού σε ένα νοσοκομείο, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αγανάκτηση για την έλλειψη ασφάλειας για τις γυναίκες, παρά τους νέους σκληρούς νόμους.

Μια 31χρονη εκπαιδευόμενη γιατρός βιάστηκε και δολοφονήθηκε μέσα σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Καλκούτα, όπου εργαζόταν την περασμένη Παρασκευή, με το έγκλημα να πυροδοτεί κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ των γιατρών και να θυμίζει τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης φοιτήτριας μέσα σε ένα λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012.

«Έχουμε έρθει εδώ για να ζητήσουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι κι εγώ έχω μία κόρη. Φοβάμαι να τη στείλω οπουδήποτε…φοβάμαι να στείλω την κόρη μου να σπουδάσει», δήλωσε η Ρίνκι Γκος, που συμμετείχε στη διαδήλωση στην Καλκούτα. «Επομένως, βρίσκομαι εδώ σήμερα, διότι κάτι… πρέπει να γίνει, αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει».

Περίπου 40 διαδηλωτές εισέβαλαν στο εσωτερικό του νοσοκομείου όπου εκτυλίχθηκε η δολοφονία και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με τη ρίψη δακρυγόνων.

Η γιατρός είχε αποσυρθεί για να κοιμηθεί πάνω σε ένα κομμάτι μοκέτας, μέσα σε μία αίθουσα σεμιναρίων στο R G Kar Medical College, έπειτα από μια μαραθώνια βάρδια 36 ωρών, ελλείψει κοιτώνων ή δωματίων για τους γιατρούς, είπαν στο Ρόιτερς συνάδελφοί της.

Βρέθηκε νεκρή την περασμένη Παρασκευή. Η αστυνομία είπε ότι βιάστηκε και δολοφονήθηκε και ένας εθελοντής της αστυνομίας συνελήφθη σε σχέση με το έγκλημα.

