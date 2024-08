Μπεν Άφλεκ: Όλοι ασχολούνται με το διαζύγιό του και εκείνος κάνει βόλτες με μέλος της οικογένειας Κένεντι

Τι κι αν βρίσκεται εν μέσω του διαζυγίου του με την Τζένιφερ Λόπεζ, ακούει τους φίλους της pop star να τον κράζουν και βλέπει τα προσωπικά του στα… μανταλάκια; Ο Μπεν Άφλεκ έχει αποφασίσει να ζήσει τη ζωή του, όπως εκείνος θέλει, χωρίς να τον νοιάζουν οι διάφορες φήμες που ακούγονται για τη ζωή του.

Μια από αυτές, θέλει τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να βρίσκεται πολύ κοντά με την οικογένεια Κένεντι, και συγκεκριμένα με την 36χρονη Κατλιν «Κικ» Κένεντι. Η Κικ είναι η κόρη του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ. και σύμφωνα με την Page Six οι δυο τους έχουν κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε διάφορα εστιατόρια και μαγαζιά στο Μπέβερλι Χιλς.

Ωστόσο, έως τώρα, η φύση της σχέσης τους δεν έχει ξεκαθαριστεί. Τόσο η Page Six όσο και η Daily Mail επικοινώνησαν με τους εκπροσώπους του Μπεν Άφλεκ και της Κικ Κένεντι ωστόσο δεν έλαβαν κάποια απάντηση.

