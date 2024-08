Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: «Τα προβλήματα στη σχέση τους ξεκίνησαν από τον μήνα του μέλιτος»

Εδώ και μήνες οι φήμες οργίαζαν ότι κάτι δεν πάει καλά στον γάμο της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ. Ο γνωστός ηθοποιός είχε φύγει από το σπίτι, η pop star έκανε μοναχικές εμφανίσεις και τελικά, αυτό που όλοι περίμεναν. έσκασε την περασμένη Τετάρτη: η JLo κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Ωστόσο, το δράμα γύρω από τον γάμο τους δεν τελείωσε εκεί – για την ακρίβεια τώρα ξεκινούσε. Λίγες ώρες μετά την γνωστοποίηση της είδησης του διαζυγίου, οι αποκαλύψεις για τη σχέση τους από ανθρώπους κοντά στο ζευγάρι πήραν μορφή χιονοστιβάδας.

Μάλιστα, μια από αυτές, υποστηρίζει ότι τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τους φάνηκαν αμέσως μετά τον γάμο τους τον Ιούλιο του 2022 και για την ακρίβεια στην διάρκεια του μήνα του μέλιτος. «Υποτίθεται ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, ωστόσο με το ζόρι μιλούσε ο ένας στον άλλον όταν οι κάμερες δεν ήταν μπροστά» είπε μια πηγή στην PageSix και συμπλήρωσε: «|Ο Μπεν της είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει αλλάξει, ωστόσο αυτή η αλλαγή δεν κράτησε πολύ».

Jennifer Lopez and Ben Affleck’s woes started on Lake Como honeymoon just DAYS after tying knot, source claims amid divorce drama https://t.co/w7RuXYfsZH pic.twitter.com/xKAjshrzLR

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 21, 2024