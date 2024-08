Όλα τα σημάδια πριν από το διαζύγιο για Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ

Μετά από μήνες φημών για επικείμενο διαζύγιό τους, η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε τελικά αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ.

Δύο χρόνια μετά τον διπλό τους γάμο, η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε τελικά αίτηση διαζυγίου από τον αποξενωμένο το τελευταίο διάστημα σύζυγό της Μπεν Άφλεκ.

Είχαν περάσει μόλις τρία χρόνια από τότε που η διάσημη τραγουδίστρια και ο ηθοποιός αναζωπύρωσαν το ειδύλλιό τους μετά τον χωρισμό τους το μακρινό 2004.

Η σόλο εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στο Met Gala είχε φουντώσει τις φήμες για προβλήματα στον γάμο τους, με τον Μπεν Άφλεκ να μη δίνει το παρών καθώς γύριζε το The Accountant 2 στο Λος Άντζελες.

Η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρει ως ημερομηνία χωρισμού την 26η Απριλίου 2024, λίγες ημέρες πριν από το Gala της 6ης Μαΐου.

Η τελευταία δημόσια εκδήλωση στην οποία έκαναν κοινή δημόσια εμφάνιση ήταν ένας αγώνας των Λος Άντζελες Λέικερς στις 16 Μαρτίου.

Τα σημάδια που έδειχναν τον χωρισμό για Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ

Φυσικά τα σημάδια του χωρισμού ήταν αρκετά ορατά εδώ και αρκετό καιρό, καθώς οι δυο τους συνέχισαν να εμφανίζονται σόλο σε εκδηλώσεις και κόκκινα χαλιά τους τελευταίους μήνες.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε σόλο το παρών στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και σε όλες τις προωθητικές εκδηλώσεις της ταινίας της στο Netflix Atlas.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπεν Άφλεκ έχασε τα γενέθλιά της στα Hamptons τον Ιούλιο, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ πήγε μόνη σε μια συναυλία του Bruno Mars το βράδυ των γενεθλίων του. Αν και υπάρχουν αναφορές ότι πέρασε από το σπίτι του για να του ευχηθεί.

Η διάσημη τραγουδίστρια εθεάθη να φορά το γαμήλιο δαχτυλίδι της στις 10 Αυγούστου, αν και αυτό ήταν πραγματικά το μόνο στοιχείο που έδειχνε ότι οι δυο τους έκαναν προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους. Κάτι που αποδείχτηκε απλά τέχνασμα.

Το ζευγάρι είχε βγάλει προς πώληση το σπίτι του, με τον Μπεν Άφλεκ να αγοράζει πρόσφατα δικό του σπίτι και την Τζένιφερ Λόπεζ να συνεχίζει να ψάχνει για το δικό της.

Ακόμα και πριν από το Met Gala, ο Μπεν Άφλεκ έγινε πρωτοσέλιδο και έγινε meme επειδή εμφανιζόταν δυστυχισμένος σε εκδηλώσεις του Χόλιγουντ με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο δυστυχισμένος Μπεν Άφλεκ

Ήταν νωρίτερα μέσα στη χρονιά που η Τζένιφερ Λόπεζ μετέτρεψε την ιστορία αγάπης τους σε άλμπουμ και ταινία This Is Me… Now. Ένα project που ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ The Greatest Love Story Never Told.

Ο Μπεν Άφλεκ είχε παραδεχτεί ότι ήταν δύσκολο που η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε ένα τόσο μεγάλο μέρος της προσωπικής τους ζωής. «Τα πράγματα που είναι ιδιωτικά, πάντα ένιωθα ότι είναι ιερά και ξεχωριστά επειδή εν μέρει είναι ιδιωτικά. Αυτό ήταν κάτι σαν προσαρμογή για εμένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έμεινε επίσης έκπληκτος όταν η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μοιραστεί προσωπικά του γράμματα με μουσικούς για να εμπνεύσει το άλμπουμ της.

«Δεν νομίζω ότι αισθάνεται πολύ άνετα με το να τα κάνω όλα αυτά» σημείωνε η Τζένιφερ Λόπεζ σχετικά με τη δημοσιοποίηση της ιστορίας τους. «Αλλά με αγαπάει, ξέρει ότι είμαι καλλιτέχνης και θα με στηρίξει με κάθε τρόπο γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να με εμποδίσει από το να κάνω τη μουσική που έκανα και να γράψω τις λέξεις που έγραψα. Αυτό θα συμβεί και δεν θέλει να με σταματήσει».

Ο Μπεν Άφλεκ από την άλλη πλευρά σημείωνε ότι είχε πάντα μια πολύ σταθερή αίσθηση των ορίων γύρω από τον Τύπο, ενώ η πρώην σύζυγός του όχι. «Άκου, ένα από τα πράγματα που δεν θέλω είναι μια σχέση στα social media» είχε πει στην Τζένιφερ Λόπεζ, αν και συνειδητοποίησε μετά ότι δεν είναι πολύ δίκαιο να το ζητήσει. Σε γενικές γραμμές η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ήταν πάντα σε αντίθεση αναφορικά με το πώς να διαχειριστούν τον Τύπο και τα δημοσιεύματα που συνόδευαν τους Bennifer.

Ο έρωτας, η επανασύνδεση και ο χωρισμός

Οι Bennifer (παρατσούκλι από τον συνδυασμό των ονομάτων τους) είχαν μια ιστορία αγάπης που κρατάει πολλά χρόνια.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας Gigli στις αρχές του 2002, ενώ η διάσημη τραγουδίστρια ήταν ακόμα παντρεμένη με τον δεύτερο σύζυγό της Cris Judd.

Υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2002, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας με τον Μπεν Άφλεκ. Οι δυο τους συνδέθηκαν τότε ρομαντικά και αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου.

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο τους, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ τον ακύρωσαν, κατηγορώντας την υπερβολική προσοχή των μέσων ενημέρωσης για τον χωρισμό τους.

Μετά από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο του 2004, διέλυσαν και επίσημα τον αρραβώνα τους.

Μετά τη λήξη της σχέσης τους, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ τράβηξαν χωριστούς δρόμους και έφτιαξαν ξανά τις ζωές τους.

Η τραγουδίστρια επανασυνδέθηκε με τον πρώην σύντροφό της Μαρκ Άντονι και το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο.

Το 2008 υποδέχτηκαν τα δίδυμα παιδιά τους Emme και Maximilian.

Στο μεταξύ, ο Μπεν Άφλεκ άρχισε να βγαίνει με την Τζένιφερ Γκάρνερ το 2004, με την οποία παντρεύτηκε τον επόμενο χρόνο.

Απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, τη Seraphina, τη Violet και τον Samuel.

Οι σχέσεις τους τελικά δεν λειτούργησαν, με την Τζένιφερ Λόπεζ να χωρίζει το 2011 και τον Μπεν Άφλεκ να χωρίζει το 2018.

Ο Μπεν Άφλεκ στη συνέχεια συνδέθηκε με την Ana de Armas, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ αρραβωνιάστηκε τον πρώην σταρ του μπέιζμπολ Alex Rodriguez.

Όταν οι σχέσεις τους έκαναν τον κύκλο τους το 2021, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ αναζωπύρωσαν το ειδύλλιό τους.

Ενώ υπήρχαν πολλές φήμες για τη σχέση τους, το δημοσιοποίησαν επίσημα στα γενέθλια της τραγουδίστριας τον Ιούλιο. Στη συνέχεια αρραβωνιάστηκαν ξανά τον Απρίλιο του 2022 και παντρεύτηκαν τον ίδιο μήνα στο Λας Βέγκας.

Ακολούθησε και ο δεύτερος γάμος τους τον Αύγουστο με μια λαμπρή τελετή όπου ήταν περιτριγυρισμένοι από συγγενείς και φίλους.