Οι αποτυχίες της Τζένιφερ Λόπεζ και η τελική πράξη συμπόνιας του Μπεν Άφλεκ

Μετά από μήνες εξαντλητικών διαρροών και αντεπιθέσεων από τα αντίστοιχα στρατόπεδά τους, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αποφάσισαν ξανά να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η απόφαση της Τζένιφερ Λόπεζ να καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ δεν θα βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο ενημέρωσης.

Κάθε πλευρά θα κατηγορεί την άλλη για την κατάρρευση του διετούς γάμου τους.

Η τελευταία συγκλονιστική αποκάλυψη προέρχεται από έναν φίλο του πρώην ζευγαριού που ισχυρίζεται ότι ο Μπεν Άφλεκ επέτρεψε στην Τζένιφερ Λόπεζ να κάνει την τελική κίνηση σε μια «πράξη συμπόνιας» προς την εν διαστάσει σύζυγό του.

«Ο Μπεν Άφλεκ ήξερε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ επρόκειτο να υποβάλει αίτηση διαζυγίου. Δεν ήταν καθόλου σοκαριστικό για αυτόν. Μάλιστα της επέτρεψε να είναι εκείνη που θα το κάνει» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η πηγή στην DailyMail.

Στην πραγματικότητα το περιγράφει ως μια πράξη γενναιοδωρίας, καθώς «η Τζένιφερ Λόπεζ ανησυχούσε περισσότερο για το πώς ο χωρισμός της από τον Μπεν Άφλεκ θα επηρεάσει την καριέρα της, τι θα σκεφτούν οι θαυμαστές της και τι θα γράψει ο Τύπος».

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Τζένιφερ Λόπεζ σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά της. Το πρώτο της στούντιο άλμπουμ μετά από μια δεκαετία, το This Is Me… Now, μπήκε στο Νο. 38 του Billboard 200 προτού εξαφανιστεί.

Ένα συνοδευτικό μιούζικαλ με τον ίδιο τίτλο δεν είχε την αναμενόμενη αποδοχή, όπως και το ντοκιμαντέρ της The Greatest Love Story Never Told για το ειδύλλιό της με τον Μπεν Άφλεκ.

Και ενώ οι φήμες ότι οδεύει προς τον χωρισμό από τον Μπεν Άφλεκ, η Τζένιφερ Λόπεζ ακύρωσε και την προγραμματισμένη περιοδεία της, με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για έλλειψη ενδιαφέροντος του κοινού.

Στο μεταξύ δέχτηκε και ένα ακόμα πλήγμα από την εταιρεία Sephora που είπε στην τραγουδίστρια πως το εμπορικό της σήμα «JLo Beauty» πρέπει να φύγει από τα καταστήματα μέχρι τέλους του έτους μετά τα αρνητικά αποτελέσματα στις πωλήσεις.

Ποιος ευθύνεται για το διαζύγιο Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ;

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ συζήτησαν αρχικά και την απόφαση να υποβάλουν από κοινού αίτηση διαζυγίου.

«Βλέποντας όλη την αντίδραση που είχε λάβει η Τζένιφερ Λόπεζ από το ντοκιμαντέρ, την ταινία, το άλμπουμ και την περιοδεία, ο Μπεν Άφλεκ άφησε εκείνη να υποβάλει την αίτηση διαζυγίου ώστε να φανεί ότι δεν έφταιγε εκείνη που τα πράγματα δεν λειτούργησαν ανάμεσά τους. Ήταν η τελευταία πράξη συμπόνιας που τρέφει για εκείνη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο γνώστης.

Σίγουρα σκιαγραφεί μια θετική άποψη για τον Μπεν Άλφεκ. Και ενώ κάποιοι έσπευσαν να κατηγορήσουν για τον χωρισμό τους την προφανή εμμονή της Τζένιφερ Λόπεζ με τη δημοσιότητα, δεν συμφωνούν όλοι.

«Με τον Μπεν Άφλεκ είναι αδύνατο να είσαι παντρεμένος. Οι φίλοι πιστεύουν ότι είναι εγωιστής, σκυθρωπός, αδύνατο να ευχαριστηθεί τις περισσότερες φορές και αρνητικός» υπογράμμισε άλλη πηγή.

«Η Τζένιφερ Λόπεζ προσπαθούσε συνεχώς να του ανεβάσει τη διάθεση, να τον τονώσει. Ήταν εξουθενωτικό. Του αρέσει να ακούει τον εαυτό να μιλάει. Εκείνη ήταν υπέροχο κοινό, καθώς κολλούσε σε κάθε του λέξη, αλλά δεν ήταν τόσο νέα και εντυπωσιασμένη όσο παλιά».

Η Τζένιφερ Λόπεζ θεώρησε ότι οι πολύμηνες εικασίες για τη σχέση τους ήταν «προσωπικά ταπεινωτικές» και τελικά ένιωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσει ότι είχαν όλα τελειώσει.

Ο Μπεν Άφλεκ φέρεται να αγωνίζεται εδώ και καιρό με τον εθισμό του στο αλκοόλ, με ορισμένους φίλους του να εκμυστηρεύονται στη Mail τον Ιούνιο ότι ενδεχομένως να άρχισε να πίνει ξανά.