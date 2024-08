Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως χθες Παρασκευή διεξήγαγαν «στοχευμένο» αεροπορικό βομβαρδισμό στο έδαφος της Συρίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ηγέτης της οργάνωσης Τανζίμ Χουράς αντ Ντιν, η οποία θεωρείται προσκείμενη στην Αλ Κάιντα.

Επρόκειτο για τον Αμπού Αμπντ αρ Ραχμάν αλ Μάκι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς έγινε ο βομβαρδισμός.

Η οργάνωση Τανζίμ Χουράς αντ Ντιν «συνδέεται με την δύναμη της αλ Κάιντα στη Συρία» κι ενστερνίζεται τον σκοπό της να διαπράξει «επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και δυτικών συμφερόντων», σημείωσε η CENTCOM.

Ο Αμπού Αμπντ αρ Ραχμάν αλ Μάκι ήταν «υψηλόβαθμος ηγέτης» της, αρμόδιος για «τρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Συρία», κατά την ίδια πηγή.

U.S. Central Command Forces Killed Hurras al-Din Senior Leader

Earlier today, U.S. Central Command Forces killed Hurras al-Din senior leader Abu-’Abd al-Rahman al-Makki in a targeted kinetic strike in Syria. Abu-’Abd al-Rahman al-Makki was a Hurras al-Din Shura Council member… pic.twitter.com/eIxqqU1vFq

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 23, 2024