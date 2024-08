Η Christina Applegate μίλησε για τις πιέσεις του Χόλιγουντ, κατά τη διάρκεια του νεότερου επεισοδίου του podcast της ίδιας και της συμπαρουσιάστριας Jamie-Lynn Sigler, «MeSsy».

Η αγαπημένη ηθοποιός τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί σφοδρές κριτικές για την εμφάνισή της. Μάλιστα, κατηγορείται πως έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, η ίδια διαψεύδει κάτι τέτοιο, αποκαλύπτοντας πως έχει υποβληθεί σε μία μόνο αισθητική επέμβαση.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα, αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν καθώς ένας παραγωγός της πρότεινε και την ενθάρρυνε να κάνει πλαστική επέμβαση λόγω ενός απλού προβλήματος φωτισμού στο πλατό.

«Στα 27 μου χρόνια ήμουν σε μια εκπομπή και ένας από τους παραγωγούς είπε: «Έι, έχουμε πρόβλημα με τον φωτισμό κάτω από τα μάτια σου. Οι σακούλες κάτω από τα μάτια σου είναι τόσο μεγάλες», μοιράστηκε η Applegate.

