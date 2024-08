Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Απολαμβάνει τις διακοπές του με την 26χρονη Σερέτι στη Σαρδηνία

Ο Leonardo Di Caprio και η Vittoria Ceretti έδειχναν πολύ αγαπημένοι κατά τη διάρκεια των πολυτελών καλοκαιρινών διακοπών τους στην Ιταλία. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, 49 ετών και τo σούπερ μόντελ, 26 ετών, εθεάθησαν να νιώθουν άνετα ενώ απολαμβάνουν τον ήλιο στο μαγευτικό νησί της Σαρδηνίας.

Φορώντας ένα στρατιωτικό πράσινο μαγιό που αναδείκνυε το γυμνασμένο του σώμα, ο ηθοποιός φαινόταν ευδιάθετος καθώς χαλάρωνε σε ένα πολυτελές γιοτ.

Η μελαχρινή φίλη του με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της φορούσε ένα μικροσκοπικό πράσινο μπικίνι κατά τη διάρκεια της απόδρασής τους στη Μεσόγειο. Το ζευγάρι έκανε μια βουτιά στο νερό ενώ απόλαυσε χαλαρές στιγμές στην πρύμνη του σκάφους.

Το ταξίδι με γιοτ έρχεται αφότου ο Λεονάρντο και η Βιτόρια δείπνησαν στην ύπαιθρο του Νεράνο.

Πριν λίγες ημέρες ο Ντι Κάπριο και ο Μαγκουάιρ, οι οποίοι είναι στενοί φίλοι από την παιδική τους ηλικία βρέθηκαν μαζί στην Ιταλία. Έχουν συμπρωταγωνιστήσει μαζί σε πολλά έργα, όπως η ταινία του 1993 «This Boy’s Life», καθώς και το «Don Plum» του 2001 και το «Great Gatsby» του 2013.

Tobey Maguire takes Leonardo DiCaprio’s girlfriend, Vittoria Ceretti, for a ride on his jet ski in Italy https://t.co/vSLzvZUO8O pic.twitter.com/zy0sg19xFE

— Page Six (@PageSix) July 30, 2024