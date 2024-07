Απορρίψεις, αποτυχημένα casting και απογείωση: Είναι το πρόσωπο του Χόλιγουντ ο Glen Powell;

Ήταν η Jamie Lee Curtis που είπε στον Glen Powell ότι θα γινόταν μεγάλος σταρ του κινηματογράφου. Όμως για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Glen Powell στερήθηκε την ευκαιρία να προσπαθήσει να γίνει.

Ήταν τόσο σκληρή και αδυσώπητη η βιομηχανία του κινηματογράφου που το πρώτο του πρακτορείο επέλεξε να σταματήσει να τον εκπροσωπεί, λέγοντάς του ότι θα ήταν τυχερός αν τον έπαιρναν να κάνει τον νεκρό σε ένα σόου εγκλημάτων.

Έκαναν λάθος. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, ο Glen Powell έδωσε νέα πνοή στο είδος της ρομαντικής κωμωδίας με το «Anyone but You», ενώ με τον ρόλο του δολοφόνου στο Hit Man του Netflix διεκδικεί την παγκόσμια πρωτιά.

Τώρα πρωταγωνιστεί επίσης στο απόλυτο blockbuster με το Twisters, ένα σίκουελ το θρίλερ της δεκαετίας του 1990 που στοχεύει να σαρώσει το καλοκαιρινό box office, έχοντας πετύχει την αναγνώριση των κριτικών.

Μετά από χρόνια ακούραστης αναζήτησης από τα μεγάλα στούντιο για να στέψουν το υπέροχο ανδρικό πρόσωπο του νέου Χόλιγουντ, ίσως η απάντηση να ήταν ακριβώς μπροστά τους, ο Glen Powell.

«Είναι ταλαντούχος, είναι όμορφος, είναι έξυπνος και το δουλεύει όπως κανείς άλλος» είπε ο σκηνοθέτης Richard Linklater, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει δύο φορές τον Glen Powell (Everybody Wants Something και Hit Man), συνοψίζοντας τα κλειδιά της επιτυχίας του χαρισματικού 35χρονου Τεξανού με το χαμόγελο εκατομμυρίων δολαρίων και κοιλιακούς από ατσάλι.

Ο Τομ Κρουζ έκανε μια έκπληξη στην πρεμιέρα του Twisters στο Λονδίνο πρόσφατα για να υποστηρίξει τον προστατευόμενό του. Τον προσκάλεσε σε έναν κινηματογράφο στο Λος Άντζελες για να του προβάλει ένα διδακτικό βίντεο που προορίζεται μόνο για στενούς φίλους, στο οποίο ο ηθοποιός πέρασε έξι ώρες αναλύοντας απευθείας στην κάμερα όλη τη συσσωρευμένη του γνώση για την έβδομη τέχνη. «Το να κάνουμε μαζί το Top Gun άλλαξε τα πάντα. Ο Τομ είναι ο καλύτερος. Είναι έανς υπέροχος φίλος και μέντορας και έχει γίνει ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου» σημείωσε ο Glen Powell.

Αν και έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο στα 13 του χρόνια με έναν μικρό ρόλο στην παιδική ταινία Spy Kids 3: Game Over, μόλις στα 19 του ο Glen Powell αποφάσισε να αφήσει την πατρίδα του το Όστιν και τις πανεπιστημιακές σπουδές του για να κατακτήσει το Χόλιγουντ. Τον πήρε ο θρυλικός πράκτορας Ed Limato, ο οποίος στο παρελθόν είχε διαμορφώσει αστέρια όπως οι Denzel Washington, Kevin Costner και Mel Gibson. Ήταν αυτός που του δίδαξε τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει αν ήθελε να μιμηθεί τις αναφορές του στη δεκαετία του 1990. «Ο Ed μου έλεγε πάντα, ξανά και ξανά, ότι ο ορισμός του αστέρα του κινηματογράφου είναι κάποιος που τα παιδιά θέλουν να πιουν μια μπίρα μαζί του και οι γυναίκες θέλουν να βγουν ραντεβού μαζί του και να τον φέρουν σπίτι για να γνωρίσει τους γονείς τους» δήλωσε χαρακτηριστικά στους New York Times.

Ο πρόωρος θάνατος του Limato τον άφησε ορφανό στο επάγγελμα και έπρεπε να ζήσει ως αναγνώστης σεναρίων για τη διάσημη παραγωγό Lynda Obst (Interstellar). Ο Glen Powell παραδέχτηκε ότι περνούσε κάθε μέρα διαβάζοντας στη βεράντα της καφετέριας στα στούντιο της Sony, σαν να ήταν ταινία, και ήλπιζε ότι κάποιο μεγάλο πλάνο θα του έπεφτε κατά λάθος και θα του έδινε μια πολυπόθητη ευκαιρία.

Τα αποτυχημένα casting

Δεν το έπιασε. Πέρασε πάνω από μια δεκαετία με μικρούς κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους και αποτυχημένες ευκαιρίες casting που είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν την καριέρα του, με τον Captain America ή τον Han Solo να αποτελούν κραυγαλέα παραδείγματα. Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος στη ρομαντική κωμωδία του Netflix «Set It Up» προέκυψε μόνο επειδή είχε υπηρετήσει ως υποστηρικτικός ηθοποιός για την Emilia Clarke και όταν η ηθοποιός του Game of Thrones αποχώρησε από την παραγωγή. Έτσι αποφάσισαν να του δώσουν μια ευκαιρία πριν ακυρωθεί όλο το project.

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε τον Glen Powell να στοιχηματίσει στην αναβίωση ενός είδους που θεωρούνταν ότι είχε κύκλει ο κύκλος του. Ωστόσο, αρνήθηκε να αφήσει το «Anyone but You» στο οποίο πρωταγωνιστούσε με τη Sydney Sweeney, να κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε μια πλατφόρμα ροής. Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, o Glen Powell παραδέχεται ότι είχαν προσφορές από διάφορες εταιρείες με φαινομενικά μεγαλύτερους μισθούς και προϋπολογισμούς, αλλά προτίμησαν να αναζητήσουν τον πολιτιστικό αντίκτυπο που προσφέρουν μόνο οι αίθουσες. Αφού το πρώτο Σαββατοκύριακο το box office ήταν απογοητευτικό, από στόμα σε στόμα και με τη στρατηγική μάρκετινγκ που ακολούθησαν ο Glen Powell και η Sydney Sweeney μετέτρεψαν το «Anybody but You» σε μια απροσδόκητη υπερπαραγωγή, ξεπερνώντας τα 220 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

«Glen Powell, ο ορισμός του αστέρα του κινηματογράφου»

«Αν ψάχνεις για τον ορισμό του αστέρα του κινηματογράφου, αυτός είναι ο Glen Powell» είπε ο ηθοποιός Jon Hamm. «Το χαμόγελο, τα μαλλιά, το μαύρισμα, οι μύες… και το θέλει, το αγαπά και είναι καλός σε αυτό». Ο Glen Powell έχει απήχηση γιατί είναι αδιαμφισβήτητα χαρούμενος και περήφανος που θέλει να γίνει αστέρι όπως αυτά του παρελθόντος: δημοφιλής, αγαπημένος, εμπορικός και ισχυρός. Για να είναι μια διαρκής επιτυχία στο Χόλιγουντ, πρέπει να βγάζεις χρήματα» είπε στους New York Times. «Πάντα το βρίσκω χαζό όταν οι ηθοποιοί είναι σαν ‘απλά θέλω να παίξω στην ταινία’. Αν θέλεις αυτή την καριέρα, μέρος της δουλειάς -ένα μεγάλο μέρος- είναι να κάνεις ό,τι μπορείς για να πουλήσεις τις ταινίες σου. Η δημοσιότητα μετράει. Πρέπει να δώσεις έναν λόγο στους ανθρώπους να ενδιαφερθούν».

Ο Glen Powell προσπαθεί να είναι αυτός ο λόγος. Μετέτρεψε τον σκύλο του Brisket σε ένα ακόμα αστέρι κατά τις διαφημιστικές περιοδείες του και τον έκανε icon στο Instagram. Το πρόγραμμά του είναι τόσο φορτωμένο που ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να προσέξει την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από το μοντέλο Gigi Paris πριν από περισσότερο από έναν χρόνο. Παρά το γεγονός πως βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, ο Glen Powell μόλις έχτισε ένα σπίτι στο Όστιν για να προστατεύσει τον ίδιο, τους γονείς του και τις δύο αδερφές του από τον θόρυβο του Χόλιγουντ.