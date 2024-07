Οι IDF δημοσίευσαν στοιχεία από ρουκέτα τύπου Falaq-1 ιρανικού σχεδιασμού, κατασκευής και μετατροπής της Χεζμπολάχ, ως της ρουκέτας που έπεσε στην κωμόπολη Ματζντάλ Σαμς. Η Χεζμπολάχ -κοιτώντας το ιστορικό των επιθέσεών της- έχει επιτεθεί σε στόχους στα υψίπεδα, όμως όχι στη Ματζντάλ Σαμς. Η Χεζμπολάχ αρνείται πως στόχευσε την κωμόπολη, όμως κυκλοφόρησαν βίντεο από αναχαιτήσεις του Iron Dome στην περιοχή που δείχνει πως το σύστημα μπορεί να δυσλειτουργήσει.

Από έλεγχο στα βίντεο, διαπιστώθηκε πως το πρώτο που αναρτάται παρακάτω από την πλατφόρμα Χ, έχει προέλθει από τις 10 Μαρτίου και δεν αφορά το χτύπημα στην Ματζντάλ Σαμς. Παρόλα αυτά αποδεικνύει πως μπορεί να υπάρξει αστοχία του Iron Dome. Το δεύτερο βίντεο ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ως προς την ημερομηνία την οποία τραβήχτηκε.

Χτυπήματα προς τα υψίπεδα του Γκολάν έχουν γίνει τόσο από τη Χεζμπολάχ, όσο και από την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ και τη Συρία. Εφόσον όμως ο πύραυλος είναι ο Falaq-1 και οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι IDF είναι αληθινές, τότε μένουν τα σενάρια της αποτυχημένης αναχαίτισης ή της επιτυχούς αναχαίτησης με την εκρηκτική κεφαλή να πέφτει στην κωμόπολη.

Οι δυνάμεις που πολεμούν το Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, συνήθως στοχεύουν στρατόπεδα, σημεία ηλεκτρονικής παρακολούηθσης και θέσεις πυροβολικού. Οι τεχνολογικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ, είναι κατά πολύ ανώτερες της Ισλαμικής Αντίστασης στη Συρία. Μετά την έκρηξη στα Υψίπεδα του Γκολάν, το Ισραήλ διεξήγαγε επιθέσεις κατά θέσεων του Λιβάνου.

Πρόσωπα σκυθρωπά και δακρυσμένα στη Ματζντάλ Σαμς. Χιλιάδες Δρούζοι έφθασαν σήμερα στους απόκρημνους δρόμους της μικρής πόλης για να παραστούν στην κηδεία των παιδιών που σκοτώθηκαν χθες από ρουκέτα που έπεσε στα Υψίπεδα του Γκολάν, μεγάλο μέρος των οποίων είναι προσαρτημένο στο Ισραήλ.

«Είναι η πρώτη φορά που συνέβη μια τραγωδία αυτού του μεγέθους εδώ», λέει με θρήνο ο Φάντι Μαχμούντ, ένας 48χρονος επιχειρηματίας που κατάγεται από αυτήν τη γη των Δρούζων, στην είσοδο της Συρίας και του Λιβάνου. «Αυτά τα παιδιά είναι παιδιά όλων εδώ, όλοι γνωριζόμαστε, η κοινότητά μας είναι πολύ δεμένη», τονίζει.

Ένα πλήθος κατακλύζει τα δρομάκια, άνθρωποι από την κοινότητα των Δρούζων του Ισραήλ (αραβόφωνη μειονότητα περίπου 150.000 ανθρώπων) έχουν φθάσει από παντού, κυρίως από τη Γαλιλαία. Μερικοί ταξίδεψαν περισσότερο από μία ώρα για να συναντήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, όλοι ντυμένοι στα μαύρα.

Εκατοντάδες επιφανή μέλη της κοινότητας και της θρησκείας τους, φορώντας παραδοσιακά ρούχα, κυρίως λευκή μαντίλα που καλύπτει και το στόμα για τις γυναίκες, και λευκό φέσι για τους άνδρες, συνόδευαν επίσης μια πομπή από την οποία ακούγονταν προσευχές και μοιρολόγια.

«Αφήστε τα παιδιά μας έξω από αυτούς τους πολέμους», λέει με λυγμό μια γυναίκα που βρίσκεται στη μέση της πομπής.

Στο θέαμα των φερέτρων που είναι καλυμμένα με λευκά σεντόνια και άσπρα λουλούδια, συγγενείς καταρρέουν. Μπροστά τους, νέοι κρατούν πορτρέτα των νεκρών που ήταν ηλικίας 10 έως 16 ετών και βρίσκονταν στο γήπεδο ποδοσφαίρου στους πρόποδες της πόλης, πριν την τραγωδία.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο από το υποστηριζόμενο από το Ιράν ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ, ήταν ιρανικής κατασκευής και έφερε κεφαλή 50 κιλών που εξερράγη στο γήπεδο, δίπλα σε μια παιδική χαρά.

Κάποιοι βουλευτές από την Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο) φθάνουν στην κηδεία για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλών δημοσιογράφων.

Από το πλήθος, πολλοί εξέφρασαν τους φόβους τους για τον πόλεμο που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και τις συνέπειές του πέραν του παλαιστινιακού εδάφους, κυρίως για την πόλη τους που είναι κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

H Χεζμπολάχ ανταλλάσσει από εκεί σχεδόν καθημερινά πυρά με το Ισραήλ. Το ισλαμιστικό κίνημα του Λιβάνου δηλώνει ότι με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει τη σύμμαχό του Χαμάς και τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος. Περίπου 40.000 παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες, αλλά και άντρες άμαχοι.

«Το πένθος της Ματζντάλ Σαμς προκλήθηκε από τον συνεχιζόμενο πόλεμο (στη Γάζα) και θα πρέπει να ενώσει όλο τον κόσμο, να δείξει ότι χρειαζόμαστε πραγματικά να σταματήσει ο πόλεμος», εξηγεί ο Ζιγιάντ, ένας 63 άνδρας.

Στο περιθώριο, κάποιοι εξοργίζονται – αντανάκλαση των διαιρέσεων στους κόλπους της κοινότητας αυτής που προέρχεται από έναν κλάδο του σιιτικού Ισλάμ, εξαπλωμένο σε τρεις χώρες.

«Έχω την εντύπωση ότι αυτό μας ξεπερνά, φοβάμαι τόσο πολύ», λέει η Αμανί Σαφαντί, μια 22χρονη φοιτήτρια που διευκρινίζει ότι οι κάτοικοι της Ματζντάλ Σαμς ακούν επίσης «όλες τις εκρήξεις» εδώ και σχεδόν δέκα μήνες.

🔴 🇮🇱 🎥 Iron Dome Fail: Interceptors Hit the civilian site in Occupied Syrian Golan

The video captures Iron Dome interceptor missiles falling on Majdal Shams in the occupied Syrian Golan. This incident is not the first time Iron Dome missiles have mistakenly hit civilian homes. pic.twitter.com/gUJCvzS7tu

— Haidar Al-Karrar  (@HaidarAkarar) July 27, 2024