Απέρατη θλίψη επικρατεί στο Ισραήλ μετά την πυραυλική επίθεση που χτύπησε υπαίθριο χώρο στα Υψίπεδα του Γκολάν. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 νεαρά παιδιά και έφηβοι. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις κηδείες των παιδιών που σκοτώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί οι κηδείες των 11 από τους 12 ανθρώπους που είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους και έχουν πλέον δοθεί στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό και την τοπική κοινότητα των Δρούζων.

Πρόκειται για τους εξής:

Οι υπουργοί της κυβέρνησης που παρευρέθηκαν στις κηδείες των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων που σκοτώθηκαν στην επίθεση του Σαββάτου αποδοκιμάστηκαν από τους πενθούντες, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Δεν έχετε καμία ντροπή. Ένα αγόρι πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και δεν γύρισε σπίτι», φέρεται να φώναξε ένας άνδρας στους υπουργούς Nir Barkat και Idit Silman. Τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με επευφημίες.

Χιλιάδες άνθρωποι από την κοινότητα των Δρούζων έχουν συγκεντρωθεί για τις κηδείες. Άνδρες, ντυμένοι με παραδοσιακά ρούχα, μετέφεραν τα σκεπασμένα με λευκά σκεπάσματα φέρετρα στους δρόμους του Majdal Shams, όπου συνέβη το χτύπημα.

Νωρίτερα, αρκετές γυναίκες ντυμένες με μαύρα ράσα αμπάγια έκλαιγαν καθώς κατέθεταν λουλούδια στα φέρετρα, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του AFP.

🇮🇱🇸🇾 BREAKING: The Syrian Druze of Majdal Shams THROW Israeli officials out of the funeral

The residents of Majdal Shams are burying their children today.

Smotrich arrived and had to leave after being cursed at by the community:

“Smotrich you son of a b*tch, get out of here… pic.twitter.com/0vEv2XGir6

