Επεκτείνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σειρά βομβαρδισμών στον Λίβανο, σε «αντίποινα», όπως αναφέρουν οι IDF, για την εκτόξευση ρουκέτας που έπληξε γήπεδο σε κοινότητα στο κατεχόμενο από το Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 παιδιά και νέοι ηλικίας δέκα ως είκοσι ετών.

Το Ισραήλ, αποδίδει το αιματοκύλισμα στη Χεζμπολάχ η οποία ωστόσο διέψευσε πως η ρουκέτα εκτοξεύτηκε από μαχητές της. Κάτι που δεν έπεισε το Ισραήλ που κατά τη διάρκεια της νύχτας, «έπληξε σειρά τρομοκρατικών στόχων» —θέσεων της Χεζμπολάχ— τόσο «βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου», όσο και «στον νότιο Λίβανο».

Σύμφωνα πάντα με τις IDF, ανάμεσα στους στόχους που έπληξαν ήταν «αποθήκες όπλων και τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχές Σαμπρίχα, Μπουρτζ ελ Σμάλι, Μπεκάα, Κφαρκέλα, Ραμπ Ελ Ταλάτιν, Χιάμ και Τάιρ Χάρφα».

Νωρίτερα αναφορές σε λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα στην πόλη Μπουρτζ ελ-Σεμάλι περίπου τρία χιλιόμετρα από την Τύρο.

Αφορμή για την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, αποτέλεσε η επίθεση με ρουκέτα που έπληξε γήπεδο σε κοινότητα Δρούζων στο υψίπεδο του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ.

Από την επίθεση αυτή στο χωριό Ματζντάλ Σαμς, που βρίσκεται στα σύνορα του βόρειου Ισραήλ και του νοτίου Λιβάνου και συνορεύει με τη Συρία, σκοτώθηκαν σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού 12 «αγόρια και κορίτσια» δέκα ως είκοσι ετών. Άλλοι 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νοσοκομεία του Ισραήλ, 19 από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ βρίσκεται πίσω από την επίθεση με ρουκέτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ματζντάλ Σαμς», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση.

Κάπου 20.000 Δρούζοι Άραβες ζουν στα Υψίπεδα του Γκολάν που απέσπασε το Ισραήλ από το Συρία στη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967 και προσάρτησε το 1981. Στην περιοχή, που θεωρείται κατεχόμενη βάσει ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εκτός από Δρούζους, που δηλώνουν Σύριοι και αρνούνται να πάρουν την ισραηλινή υπηκοότητα, ζουν και περίπου 50.000 Εβραίοι έποικοι.

Η επίθεση με τη ρουκέτα συνιστά μεγάλη κλιμάκωση σε μια εξαιρετικά εύθραυστη εδώ και μήνες κατάσταση στη μεθόριο Ισραήλ – Λιβάνου, όπου τα εκατέρωθεν πλήγματα γίνονται ολοένα και συχνότερα και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ πλήττουν στόχους ολοένα και βαθύτερα στα εδάφη του ενός και του άλλου.

Άγνωστο παραμένει αν οι νυχτερινοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοn Λίβανο αποτελούν το προοίμιο μεγαλύτερης επίθεσης, που θα ανοίξει νέο μεγάλο μέτωπο την ώρα που οι ΙDF συνεχίζουν τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι η ρουκέτα που έπεσε στο γήπεδο ήταν «ιρανική Falaq 1 με κεφαλή βάρους 50 κιλών, ένα μοντέλο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Χεζμπολάχ».

Είπε δε ότι πρόκειται για «την πιο πολύνεκρη επίθεση εναντίον ισραηλινών αμάχων από την 7η Οκτωβρίου».

"This attack shows the true face of Hezbollah—a terrorist organization that targets and murders children playing soccer on a Saturday evening."

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα θα πληρώσει «ακριβά» την επίθεση, που έπληξε το αραβικό χωριό Ματζντάλ Σαμς.

Ο Νετανιάχου που διέκοψε το ταξίδι του στις ΗΠΑ, επέστρεψε εσπευσμένα στο Ισραήλ για να συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας. «Το κράτος του Ισραήλ δεν θα σιωπήσει γι’ αυτό», είπε.

