Τα πτώματα πέντε ομήρων που είχαν σκοτωθεί και κρατούνταν στη Γάζα, ανέκτησε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η 56χρονη Μάγια Γκόρεν, δασκάλα νηπιαγωγείου, σκοτώθηκε κατά την επίθεση στο κιμπούτς του Νιρ Οζ, σύμφωνα με τον Ραδιοσταθμό του Ισραηλινού Στρατού. Η Γκόρεν είχε σκοτωθεί μαζί με τον σύζυγό της και το πτώμα της είχε μεταφερθεί από Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα.

Οι άλλοι τέσσερις όμηροι ήταν δύο έφεδροι και δύο κληρωτοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις μάχες κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, διευκρίνισε ο στρατός.

Πρόκειται για τον 51χρονο Ραβίντ Κατς, επίσης από το κιμπούτς του Νιρ Οζ, που σκοτώθηκε πολεμώντας τους μαχητές της Χαμάς. Τον 33χρονο Όρεν Γκόλντιν, που επίσης έπεσε νεκρός στη μάχη στο κιμπούτς του Νιρ Γιτζάκ. Και τους Κίριλ Μπρόντσκι, 19 ετών, και Τομέρ Αχίμας, 20 ετών, που σκοτώθηκαν επίσης στις 7 Οκτωβρίου στις μάχες κοντά στη Γάζα.

Οι σοροί των πέντε ομήρων επέστρεψαν στο Ισραήλ, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

During an IDF operation led by ISA field analysts and coordinators, the bodies of the murdered hostage Maya Goren, and of the fallen soldiers held captive MSG (Res.) Oren Goldin, SSGT Tomer Ahimas, SGT Kiril Brodski and SGM (Res.) Ravid Aryeh Katz were rescued from the Khan Yunis… pic.twitter.com/UEQ2B4WCPa

— Israel Defense Forces (@IDF) July 25, 2024