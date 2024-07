Υψηλόβαθμο στέλεχος της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε μια από τις ισραηλινές επιθέσεις που εκδηλώθηκαν χθες Πέμπτη στον Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται πηγές από τις λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

GREAT UPDATE: IDF: TWO HEZBOLLAH COMMANDERS DOWN

The IDF has confirmed conducting a strike in southern Lebanon this evening, resulting in the elimination of a senior commander in Hezbollah’s elite Radwan force.

According to the military, Ali Jaafar Maatouk, also known as Habib… https://t.co/iYYamItDs4 pic.twitter.com/WquoWfu2fd

— Open Source Intel (@Osint613) July 18, 2024