Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στη δημοσιότητα. Τα πλάνα προέρχονται από κάμερα σώματος αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας. Είναι η στιγμή που μυστικοί πράκτορες και τοπική αστυνομία βρίσκονται στη ταράτσα, όπου κειτόταν νεκρός ο 20χρονος δράστης.

Ένα ίχνος αίματος διακρίνεται κοντά στο σώμα του νεκρού ενόπλου, που αναγνωρίστηκε ως ο Τόμας Μάθιου Κρουκς, ο οποίος κατάφερε να πυροβολήσει εναντίον του πρώην προέδρου από μια οροφή που έβλεπε στην υπαίθρια συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια πριν από 10 ημέρες.

Ένα μέλος του ακροατηρίου, ο 50χρονος Corey Comperatore σκοτώθηκε και δύο άλλοι —ο 57χρονος David Dutch και ο 57χρονος James Copenhaver— τραυματίστηκαν βαριά αλλά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

JUST IN: Bodycam footage released by Senator Chuck Grassley from the Trump Pennsylvania rally on July 13th.

The video was obtained from the Beaver County Emergency Services Unit.

In the footage, the men were discussing how they had noticed Thomas Crooks earlier before the… pic.twitter.com/KQErF69xk5

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 23, 2024