Η εντεκάδα του Άγιαξ για το φιλικό με τον Ολυμπιακό (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (16:00) τον Άγιαξ το πρώτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται από τη Δευτέρα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και προπονούνται καθημερινά υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον συνεργατών του αι θα δώσουν το πρώτο τους τεστ για τη νέα σεζόν.

Ο «Αίαντας» από την πλευρά του έκανε γνωστή την ενδεκάδα για το φιλικό και θα παίξει κυρίως με βασικούς, με το μεγάλο όνομα να είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άγιαξ έχει δώσει ήδη τέσσερα φιλικά (νίκες με Σεντ Τρούιντεν, Ρέιντζερς και Αλ Ουάσλ, ήττα από Τσβόλε), αφού την επόμενη εβδομάδα παίζει με τη Βοϊβοντίνα για τα προκριματικά του Europa League.

