Το κούρεμα της Sophie Turner είναι η νέα, hot τάση που επιλέγουν όλες οι celebrities

Η καλοκαιρινή καμπάνια της εταιρείας ποτών St. Germain Drinks με πρωταγωνίστρια τη Sophie Turner ξεκινάει με την ατάκα της ηθοποιού «I’m looking for something different, fresh, fun». Το brand και η σταρ αναφέρονται φυσικά στο νέο τους Hugo spritz, αλλά εμείς θα πούμε ότι αυτό το φρέσκο, διασκεδαστικό και διαφορετικό στοιχείο που τόσο πολύ αποζητά η ηθοποιός αποτυπώνεται (και) στα μαλλιά της και συγκεκριμένα στο νέο της «clavicut» κούρεμα.

Η Sophie Turner υιοθέτησε, λοιπόν, το νέο trending haircut, γνωστό ως «clavicut» -το hashtag #clavicut συγκεντρώνει πάνω από 16 εκατομμύρια views στο TikTok-, που επέλεξαν φέτος ολοένα και περισσότερες celebrities, όπως η Gigi Hadid, η Laura Harrier και η Selena Gomez, για να αναφέρουμε μόνο μερικές. Την αλλαγή στα μαλλιά της ηθοποιού επιμελήθηκε ο hairstylist Daya Ruci.

Το «clavicut» κούρεμα είναι στην πραγματικότητα απλώς ένα «lob haircut» (ουσιαστικά ένα μακρύτερο bob κούρεμα), που το μήκος του φτάνει μέχρι την κλείδα (αγγλιστί clavicle -εξού και ο όρος «clavicut»). Το αποτέλεσμα είναι χαλαρό και ανεπιτήδευτο, χαρίζει μια παριζιάνικη νότα στο στιλ σας και ταιριάζει απόλυτα με φυσικά ίσια ή φυσικά σγουρά μαλλιά για να πετύχετε ένα πιο messy look -σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το επίσης hot Prada bob που είναι πιο sleek και στημένο.

View this post on Instagram A post shared by S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

Εάν σκέφτεστε να δοκιμάσετε ένα νέο κούρεμα για το καλοκαίρι, αλλά δε θέλετε να κόψετε τα μαλλιά σας καρέ, υιοθετήστε το «clavicut» haircut της Sophie Turner -δείξτε στον κομμωτή σας το campaign βίντεο και τις φωτογραφίες της ηθοποιού για να τον κατευθύνετε σχετικά με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Πηγή: Grace.gr