Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στις πόλεις Μάλαγα και Καντίθ στη νότια Ισπανία κατά του μαζικού τουρισμού, τον οποίο κατηγορούν ότι στερεί από τον τοπικό πληθυσμό μια οικονομικά προσιτή στέγαση, με την οργή να αυξάνεται κατά του φαινομένου του υπερτουρισμού σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Με σύνθημα, «Μια Μάλαγα για να ζήσεις, όχι για να επιβιώσεις», σχεδόν 5.500 άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, συγκεντρώθηκαν στο ιστορικό κέντρο της μεγάλης πόλης της Ανδαλουσίας των 570.000 κατοίκων, το τουριστικό κέντρο του «sol y playa» (ήλιος και παραλία).

Μετά από κάλεσμα περίπου 50 τοπικών συλλόγων, πολίτες συγκεντρώθηκαν κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Απαγόρευση των τουριστικών καταλυμάτων» ή «Μισθός 1.300, ενοίκιο 1.100, πώς να ζήσεις;».

«Η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα πάρκο αναψυχής», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίκε, ένας 26χρονος διαδηλωτής, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για αυτά τα «τουριστικά καταλύματα που έχουν αντικαταστήσει με παράτυπο τρόπο τα συνηθισμένα καταλύματα».

Στην Ισπανία, η επαρχία της Μάλαγα είναι αυτή με τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων για τουριστική χρήση, δηλαδή 39.000, συμπεριλαμβανομένων 6.500 στην ίδια την πόλη, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.

Η Μάλαγα προσελκύει πολλούς τουρίστες και μετανάστες εργάτες, λόγω των δεκάδων παραλιών της και της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης της πόλης, όπου γεννήθηκε ο Πικάσο το 1881.

Στο Καντίθ, μια άλλη πόλη της Ανδαλουσίας, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν επίσης στο ιστορικό κέντρο με κεντρικό σύνθημα: «Ένας ακόμη τουρίστας, ένας λιγότερος γείτονας».

«Αρκετά ξενοδοχεία, αρκετά διαμερίσματα για τουρίστες, αρκετές εξώσεις, αρκετά για πώληση της πόλης», υπογραμμίζει το κείμενο της πρόσκλησης για τη διαδήλωση, που προέρχεται από την πλατφόρμα «Cadiz Resiste».

Hoy un río de gente nos hemos echado a la calle en #Cádiz para gritar NO a la turistificación, NO a este modelo invasivo que destruye el alma de las ciudades.

Basta ya, por favor.

Turismo sí, pero no así. #CádizResiste pic.twitter.com/skGPNlJMUl

— ANA CANDÓN (@ANACANDON1) June 29, 2024