Νέα επίθεση στη βόρεια Γάζα άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς σύμφωνα με τις αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραήλ αρνήθηκε ότι στοχοποίησε αιτούντες βοήθεια και δήλωσε ότι ερευνά το περιστατικό.

Ο Νετανιάχου φαίνεται αποφασισμένος να εισβάλει στη Ράφα, σύμφωνα με δηλώσεις του, που έρχονται μετά την κριτική που του άσκησε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία που πρότεινε να διεξαχθούν εκλογές στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ οριστικοποίησαν σχέδιο ψηφίσματος για το ΣΑ του ΟΗΕ που καλεί σε συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σηματοδοτώντας ότι μπορεί να διεξαχθεί άμεσα ψηφοφορία για την υιοθέτηση του κειμένου.

Το Ισραήλ επιμένει ότι οι προτάσεις της Χαμάς για εκεχειρία είναι εξωπραγματικές.

Στην πρώτη Παρασκευή του Ραμαζανιού η κατάσταση είναι σχετικά ήρεμη έξω από το τέμενος Αλ Άκσα στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία υπάρχουν 3.000 άνδρες και γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας στην Παλιά Πόλη για ημέρες όπως αυτή.

Για να προσεγγίσει κανείς το Αλ Άκσα πρέπει να περάσει πολλά σημεία ελέγχου.

Όπως αναφέρει το AJ «θεωρητικά, δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους ανθρώπους από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ ή τους Παλαιστίνιους εντός του Ισραήλ να μπουν στο τζαμί για να προσευχηθούν. Ωστόσο, υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί για όσους ταξιδεύουν από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Συν τοις άλλοις, οι εν λόγω Παλαιστίνιοι πρέπει να υποβάλουν εκ των προτέρων αίτηση για άδεια να έρθουν εδώ. Πρέπει να περάσουν από σημεία ελέγχου νωρίς το πρωί και να επιστρέψουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μέχρι τις 5 το απόγευμα».

Το AJ έχει μιλήσει με ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ από μέρη όπως η Ναμπλούς, η Βηθλεέμ και η Τζενίν. Όπως λένε πολλοί άλλοι άνθρωποι που προσπαθούν να διασχίσουν τα σημεία ελέγχου από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη είτε καθυστερούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα είτε απορρίπτονται.

Ωστόσο παρά τους περιορισμούς πολλοί ήταν αυτοί που κατάφεραν τα ξημερώματα να μπουν για να προσευχηθούν στο Αλ Άκσα.

Συντονιστής προγράμματος της διεθνούς ιατρικής ανθρωπιστικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ή MSF) περιέγραψε ότι έγινε μάρτυρας ισραηλινής επίθεσης στο νοσοκομείο Khalil Suleiman στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

Έξι άνθρωποι πυροβολήθηκαν κατά την επίθεση, με δύο από αυτούς να υποκύπτουν τελικά στα τραύματά τους, ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της στο X.

Δείτε τα όσα καταγγέλλει ο Samuel Johann:

On 12 March, in Jenin, Palestine, 6 people were shot inside the MSF-supported Khalil Suleiman Hospital compound, as reported by the hospital administration. Two of the 6 people were shot dead and 4 were wounded.

Ένα εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα «χτυπήθηκε από πύραυλο», με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές το σκάφος, ανέφερε την Παρασκευή σε προειδοποιητικό σημείωμα η υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο βρετανικός οργανισμός εντοπισμού θαλάσσιων μεταφορών δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη 76 ναυτικά μίλια δυτικά της λιμενικής πόλης Χοντέιντα της Υεμένης. Δεν διευκρίνισε την εθνικότητα ή τη σημαία του σκάφους.

Ο UKMTO ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο συνεχίζει για τον επόμενο λιμένα.

Η ένταση αυξάνεται στο Ισραήλ σχετικά με τον ρόλο των υπερορθόδοξων Εβραίων στον στρατό, καθώς η κυβέρνηση πλησιάζει στην προθεσμία για την ψήφιση νέας νομοθεσίας που είτε θα ρυθμίζει είτε θα καταργεί τις de facto στρατιωτικές τους εξαιρέσεις.

Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι του Ισραήλ, που αποκαλούνται επίσης Χαρέντι, έχουν παραδοσιακά εξαιρεθεί από τις στρατιωτικές επιστρατεύσεις, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στη μελέτη της Τόρα.

Χιλιάδες διαδήλωσαν χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ ζητώντας από τους Εβραίους Χαρέντι να αναλάβουν το μερίδιο του βάρους που τους αναλογεί και να υποβληθούν σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, εν μέσω ελλείψεων προσωπικού λόγω του πολέμου στη Γάζα.

«Ο ισραηλινός στρατός εξαντλεί τις δυνάμεις του και δεν υπάρχουν αρκετοί στρατιώτες, και την ίδια στιγμή υπάρχουν 66.000 νεαρά και υγιή μέλη της κοινότητας των Χαρέντι, σε ηλικία κατάταξης, που δεν κατατάσσονται», δήλωσε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ στη διαδήλωση.

Ο επικεφαλής της UNRWA Philippe Lazzarini ευχαρίστησε την Αυστραλία που έγινε η τελευταία χώρα που αποκατέστησε τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Η υποστήριξή σας αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής σας στις ανθρωπιστικές αρχές και στη δυσχερή θέση των Παλαιστινίων Προσφύγων κατά τη διάρκεια μιας πρωτοφανούς κρίσης», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

«Ελπίζω ότι και άλλοι δωρητές που έχουν προσωρινά διακόψει τη συνεισφορά τους θα προβούν σε παρόμοια ανακοίνωση και θα υποστηρίξουν την Υπηρεσία για να αντιστρέψει την εκτεταμένη πείνα στην Γάζα και να παραμείνει μια γραμμή ζωής για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες σε ολόκληρη την περιοχή».

Νωρίτερα αναφέραμε ότι η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Penny Wong δήλωσε ότι μια νέα συμφωνία ολοκληρώνεται και ότι η Αυστραλία στη συνέχεια θα επαναλάβει τη χρηματοδότηση ύψους 6 εκατ. δολαρίων που είχε ανασταλεί τον Ιανουάριο μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι μέλη του προσωπικού της UNRWA συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Thank you #Australia for joining donor countries who have maintained/increased their funding and those who have recently announced their contribution to @UNRWA at this critical time in #Gaza and the region.

Your support is testament to your commitment to humanitarian principles…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 15, 2024