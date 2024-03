Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε μη ρεαλιστικές τις πιο πρόσφατες προτάσεις για συμφωνία για τους ομήρους από τη Χαμάς αλλά δήλωσε ότι μια αποστολή θα μεταβεί στο Κατάρ για να συζητήσει τη θέση του Ισραήλ για μια πιθανή συμφωνία.

Ανέφερε επίσης ότι ο Νετανιάχου ενέκρινε τα σχέδια για στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, την πόλη στο νότιο τμήμα της Γάζας όπου έχουν βρει καταφύγιο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι και δήλωσε ότι ο στρατός ασχολείται με επιχειρησιακά θέματα και ετοιμάζει την απομάκρυνση των αμάχων.

Η ανάρτηση της Jerusalem Post για την απόφαση Νετανιάχου:

Prime Minister Benjamin Netanyahu has approved a military operation for Rafah in Southern Gaza, that will also include the evacuation of civilians, his office said on Friday after the war cabinet met in the early afternoon.@TovahLazaroff https://t.co/zGOxrG7NCW

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 15, 2024