Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη Γάζα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Την ίδια στιγμή εντείνονται οι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη με τέσσερις νεκρούς Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί που κρατούσε πυροτεχνήματα.

Η διεθνής κοινότητα περιορίζεται σε εκκλήσεις ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιου είδους συμφωνία.

Η φρεγάτα «Ύδρα» είχε την πρώτη της πολεμική εμπλοκή στην Ερυθρά εξαπολύοντας πυρά εναντίον δύο drones.

Ένα ισπανικό πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Γάζα την Τετάρτη, ανοίγοντας έναν νέο θαλάσσιο διάδρομο που προορίζεται να επιτρέψει τις παραδόσεις των απελπιστικά αναγκαίων τροφίμων στο παλαιστινιακό έδαφος που καταστρέφεται από τον πολύμηνο πόλεμο, αναφέρει το AFP.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους έδωσε το πράσινο φως στην πολεμική αεροπορία της χώρας να συμμετέχει στη ρίψη από αέρος στη Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώνοντας έτσι τη θέση του με πολλές άλλες χώρες που έχουν ρίξει από αέρος βοήθεια στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος.

Ισραηλινό drone προκάλεσε άμεσο χτύπημα σε ιδιωτικό αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άτομα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν «εντείνει» τις επιχειρήσεις τους εντός της Χαν Γιουνίς, συμμετέχοντας σε σφοδρές μάχες με μαχητές εκεί.

Τις τελευταίες 24 ώρες, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα στρατεύματά του αντάλλαξαν πυρά με επτά Παλαιστίνιους μαχητές που ήταν «οχυρωμένοι μέσα σε ένα συγκρότημα» στη συνοικία Χαμάντ της Χαν Γιουνίς, σκοτώνοντας αρκετούς από αυτούς.

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τους υπόλοιπους μαχητές εντός του συγκροτήματος, προστίθεται σε ανακοίνωση.

Μια ξεχωριστή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική περιοχή Ντέιρ ελ Μπάλα σκότωσε έναν ακόμη Παλαιστίνιο μαχητή, ανέφερε ο στρατός.

Ο τελευταίος γύρος επιδρομών του Ισραήλ έχει επίσης σκοτώσει και τραυματίσει δεκάδες αμάχους σε όλη τη Γάζα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά στη συνοικία Νταράτζ της πόλης της Γάζας, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι ένας Παλαιστίνιος «εξουδετερώθηκε» αφού φέρεται να μαχαίρωσε δύο Ισραηλινούς σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου κοντά στη Βηθλεέμ.

Δεν είναι σαφές αν οι Ισραηλινοί ήταν έποικοι ή στρατιώτες.

Η Badil, παλαιστινιακή οργάνωση για τα δικαιώματα των προσφύγων, κατηγόρησε το Ισραήλ για σαμποτάζ στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός.

Αναφέρει τα ακόλουθα παραδείγματα:

Ισραηλινοί στρατιώτες συνηθίζουν να βγάζουν φωτογραφίες ή να τραβούν βίντεο τα οποία πολλές φορές δείχνουν παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποχώρησαν από τον προσφυγικό καταυλισμό στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αφού σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους και κατέστρεψαν σπίτια και υποδομές.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας αναγνώρισαν τους δύο άνδρες ως Rabi’ al-Noursi και Mahmoud Abu al-Heija.

Πλάνα στο διαδίκτυο δείχνουν δρόμους που έχουν ισοπεδωθεί με μπουλντόζες, κατεστραμμένα σπίτια και πεσμένους στύλους ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και σπασμένους σωλήνες νερού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Quds news, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, ισραηλινή στρατιωτική δύναμη άνοιξε πυρ προς το κυβερνητικό νοσοκομείο Khalil Suleiman.

