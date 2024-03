Ο επικεφαλής της λιβανικής παράταξης Χεζμπολάχ, ο στρατιωτικός βραχίονας της οποίας ανταλλάσσει πυρά εδώ και μήνες με τον στρατό του Ισραήλ, υποστηρίζοντας το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, δήλωσε χθες Τετάρτη πως ο ισραηλινός στρατός είναι πολύ αποδυναμωμένος για να εμπλακεί σε πόλεμο εναντίον του Λιβάνου.

«Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαντληθεί (…) στο βόρειο μέτωπο, στη Δυτική Οχθη και στη Γάζα», έκρινε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο ηγέτης του λιβανικού ισλαμιστικού κινήματος, ο Χασάν Νασράλα (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X).

This is a critical speech Nasrallah, the head of Hezbollah, gave today: He speaks to the pro-Hamas demonstrators in the US, he thanks them and the ones in MI who voted uncommitted, he says (and pay attention) “Biden is not afraid of the world the only thing that scares Biden is… pic.twitter.com/nMCeyphpmD

