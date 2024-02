Δυο νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν δυο ανθρώπους στον νότιο Λίβανο χθες Τετάρτη το βράδυ, μετέδωσε λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, ενώ η Χαμάς εκτόξευσε νωρίτερα ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ από το λιβανικό έδαφος, καθώς οι εχθροπραξίες στα σύνορα εντείνονται (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Εχθρικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στις κοινότητες Σιντίκιν και Κάφρα, σκοτώνοντας δυο κατοίκους στην Κάφρα και τραυματίζοντας άλλους 14», σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Η λιβανική Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, ανταλλάσσει σχεδόν καθημερινά πυρά με τον ισραηλινό στρατό από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Παραρτήματα παλαιστινιακών οργανώσεων στον Λίβανο έχουν επίσης αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις. Χθες Τετάρτη το πρωί, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε πως εκτόξευσε δυο ομοβροντίες ρουκετών Γκραντ βάζοντας στο στόχαστρο δυο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Οι επιθέσεις από τον νότιο Λίβανο αποτελούσαν «ανταπόδοση στις σιωνιστικές σφαγές αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας» και στη δολοφονία πολιτικού στελέχους της Χαμάς τη 2η Ιανουαρίου στη λιβανική επικράτεια, κατά την ανακοίνωση των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ.

Ο Σάλεχ Αρούρι σκοτώθηκε μαζί με άλλα έξι μέλη της Χαμάς σε επίθεση drone αποδοθείσα στο Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε με δικό του ανακοινωθέν πως εντοπίστηκαν «περίπου 10 εκτοξεύσεις» από τον Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας στην περιφέρεια Κιριάτ Σιμόνα.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «κατάφεραν ν’ αναχαιτίσουν ορισμένο αριθμό» ρουκετών, συνεχίζει το κείμενο, προσθέτοντας ότι στοιχεία του έπληξαν τα σημεία απ’ όπου «προήλθαν τα πυρά» στον Λίβανο.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για ζημιές στην περιοχή όπου βρίσκεται η Κιριάτ Σιμόνα, πάντως όχι για τραυματισμούς.

Τη 10η Φεβρουαρίου, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς τραυματίστηκε σε επίθεση με drone που έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητό του, κάπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Ισραήλ -Λιβάνου.

IDF: Israel Air Force (IAF) fighter jets struck Hezbollah infrastructure in the areas of Kafra and Seddiqine in southern Lebanon. In addition, IDF artillery struck in the area of Houla. Earlier today following sirens sounding in the Western Galilee area, a number of launches… pic.twitter.com/QUrAwmdEjn

— dan linnaeus (@DanLinnaeus) February 28, 2024