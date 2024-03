Ισραηλινό τανκ σκότωσε τον δημοσιογράφο του Reuters, Ισάμ Αμπντάλα στον Λίβανο τον Οκτώβριο, ρίχνοντας σφαίρες των 120 χιλιοστών εναντίον μιας ομάδας «σαφώς αναγνωρίσιμων δημοσιογράφων» κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, όπως διαπίστωσε έρευνα του ΟΗΕ.

Η έρευνα της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) – που συνοψίζεται σε έκθεση που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters – ανέφερε ότι το προσωπικό της δεν είχε καταγράψει καμία ανταλλαγή πυρών στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για περισσότερα από 40 λεπτά πριν το ισραηλινό άρμα Merkava ανοίξει πυρ.

«Εκτιμάται ότι δεν υπήρξε ανταλλαγή πυρών κατά μήκος της Μπλε Γραμμής την ώρα του συμβάντος. Ο λόγος για τα πλήγματα κατά των δημοσιογράφων δεν είναι γνωστός», αναφέρεται στην έκθεση.

Ανάρτηση του Reuters για τη δολοφονία του Αμπντάλα:

WARNING: GRAPHIC CONTENT

An Israeli tank crew killed @Reuters reporter Issam Abdallah in Lebanon in October by firing two shells at a group of journalists and then ‘likely’ opened fire on them with a heavy machine gun, according to a report https://t.co/AuzuBj2GJk pic.twitter.com/71e1Bu1UqB

— Reuters (@Reuters) March 7, 2024