Τι και αν ο χρόνος κυλά γρήγορα, αυτό φαίνεται πως δεν επηρεάζει τον 37χρονο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος καλείται να συνεχίσει να παρέχει της υπηρεσίες του στην πολυαγαπημένη του «Χβάρτσκα».

Ο Κροάτης ομοσπονδιακός τεχνικός Ζλάτκο Ντάλιτς, τον συμπεριέλαβε στις κλήσεις για τα παιχνίδια του Μαρτίου απέναντι σε Ουαλία και Τουρκία.

Μετά το εκπληκτικό Μουντιάλ που έκανε ο αγέραστος Λούκα, θα αγωνιστεί για 17η συνεχή χρονιά με τα χρώματα της Κροατίας, μετά το ντεμπούτο του τον Μάρτιο του 2006.

Από τις παλιοσειρές της εθνικής ομάδας, πλέον δεν θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ο Ντέγιαν Λόβρεν και ο Άντε Μπούντιμιρ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας δηλώνει: «Δεν έχουμε λόγο να αλλάξουμε πολύ την ομάδα που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, οπότε στη λίστα υπάρχουν 23 παίκτες από το Κατάρ.

Επανεντάξαμε τον Λούκα Ιβανούσεκ, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση στην Ντιναμό και θέλαμε εδώ και καιρό να δούμε τον Πέταρ Μούσα, δήλωσε ο ομοσπονδιακός κόουτς της Κροατίας».

Luka Modrić has been called up again by Croatia for the upcoming Euro qualifiers — he’s gonna continue with the National team ✨🇭🇷 #Croatia

Never ending Luka. pic.twitter.com/H5Rgq830sT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2023