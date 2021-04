Ο εξαιρετικά φορμαρισμένος Μάρκο Λιβάγια ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Χάιντουκ στο παιχνίδι με την Λοκομοτίβα, καθώς κατάφερε να πετύχει ένα σπάνιας ομορφιά γκολ, αλλά και να μοιράσει μια ασίστ.

Ο 27χρονος άσος έχει βρει τον παλιό καλό του εαυτό στην κροατική ομάδα, της οποίας οι οπαδοί… πίνουν νερό στο όνομα του λόγω της απόδοσης του. Μάλιστα, στον αγώνα με την Λοκομοτίβα του Κυριάκου Παπαδόπουλου πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση.

Μόλις στο 15′ ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ χωρίς να έχει δει την αντίπαλη εστία εξαπέλυσε ένα απίθανο σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ λίγο αργότερα μοίρασε και την ασίστ στον Ναγίρ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την Χάιντουκ.

What a goal by Marko Livaja, his first since returning to the HNL, Fossatti got his first assist of the season. pic.twitter.com/l4cyI54XLl

— Everything About HNL (@AboutHnl) April 3, 2021